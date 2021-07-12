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إليكم أعراض محتملة على القدمين لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

12 - يوليو - 2021
أظافر القدم

قدم

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يعتبر الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم. يحتاج الجسم إلى المادة المذكورة لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

فبسبب الكوليستيرول المرتفع، يمكن أن تتكون ترسُّبات دُهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض.

وغالبًا ما تحظى النوبات القلبية بمعظم الاهتمام، لكن مرض الشرايين المحيطية هو أحد المضاعفات المحتملة الأخرى. يبدأ مرض الشرايين المحيطية عندما ينتقل الكوليسترول الضار من الدم إلى جدار الشريان، يحسب موقع هارفارد هيلث.

ولا تظهر أي أعراض على العديد من مرضى داء الشرايين المحيطية على الإطلاق، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض في الساق. وفقًا لـ Harvard Health، يعد ألم الساق أحد أكثر الأعراض شيوعًا.

في البداية، يكون هناك شعوراً مزعجاً عندما يتم رفع الساق، خصوصاً في السرير ليلاً. ولكن إذا تطور المرض، فقد يصبح الألم دائمًا ولا يزول بالجلوس أو الوقوف.
تشمل الأعراض المحتملة الأخرى ما يلي:

• برودة في أسفل الساق أو القدم، خصوصاً بالمقارنة مع الجانب الآخر

• تغيير لون قدميك

• فقدان أو تأخر نمو الشعر في القدمين والساقين

• نمو بطيء لأظافر القدم

• بشرة لامعة على الساقين.

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