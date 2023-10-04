إليكم أعراض هشاشة العظام عند الكبار والأطفال

هشاشة العظام مرض “صامت” لأنه قد لا تظهر عليك أعراض، وقد لا تعرف حتى أنك مصاب بالمرض حتى يكسر عظم لك، وذلك وفقا للمعهد الوطني لالتهاب المفاصل والأمراض العضلية الهيكلية والأمراض الجلدية بالولايات المتحدة الأميركية.

من يصاب بهشاشة العظام؟

تؤثر هشاشة العظام على النساء والرجال من جميع الأجناس والمجموعات العرقية. يمكن أن تحدث هشاشة العظام في أي عمر، رغم أنك تصبح أكثر عرضة للخطر مع تقدمك في السن. وبالنسبة للعديد من النساء، يبدأ المرض في التطور قبل عام أو عامين من انقطاع الطمث.

ولأن النساء يصبن بهشاشة العظام أكثر من الرجال، يعتقد الكثير من الرجال أنهم لن يصابوا بالمرض. لكن كبار السن من الرجال والنساء معرضون لخطر الإصابة بالمرض.

أعراض هشاشة العظام

تشمل الأعراض آلاما شديدة، أو فقدان الطول، أو الانحناء.

قد تنكسر العظام المصابة بهشاشة العظام بسهولة شديدة أو نتيجة لما يلي:

السقوط البسيط الذي لا يسبب عادة كسرا في العظام السليمة.

الضغوط الطبيعية مثل الانحناء أو الرفع أو حتى السعال.

كسور هشاشة العظام

يمكن أن تحدث كسور هشاشة العظام في أي عظمة ولكنها تحدث غالبا في:

عظام الورك.

الفقرات في العمود الفقري.

الرسغ.

ما السبب الرئيسي في هشاشة العظام؟

تحدث هشاشة العظام عندما لا يتم تكوين أنسجة عظمية جديدة بنفس سرعة فقدان الأنسجة العظمية القديمة. عندما يحدث هذا، يتم فقدان الكثير من العظام وتصبح العظام ضعيفة.

هناك عوامل معينة قد تجعلك أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض، من بينها عوامل لا يمكنك تغييرها، وعوامل أخرى قد تتمكن من تغييرها.

الجنس: المرأة أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام. ومع ذلك، الرجال معرضون للخطر، خاصة بعد سن الـ70.

العمر: مع تقدمك في العمر، يمكن أن تصبح عظامك أضعف.

مقاس الجسم: النساء والرجال النحيفون وذوو العظام الرقيقة أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

تاريخ العائلة: قد يزيد خطر إصابتك بهشاشة العظام وكسور العظام إذا كان أحد والديك لديه تاريخ من هشاشة العظام أو كسر في الورك.

التغيرات في الهرمونات: انخفاض مستويات بعض الهرمونات يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام.

النظام الغذائي: اتباع نظام غذائي منخفض في الكالسيوم وفيتامين “د” يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكسور العظام. قد يؤدي اتباع نظام غذائي أكثر من اللازم أو الحصول على القليل جدا من البروتين إلى زيادة خطر الإصابة بفقدان العظام وهشاشتها.

الأدوية: استخدام بعض الأدوية على المدى الطويل قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بفقدان العظام وهشاشة العظام، مثل الغلايكورتيكويدات.

نمط الحياة: يمكن أن يكون أسلوب الحياة الصحي مهما للحفاظ على قوة العظام. وتشمل تغييرات نمط الحياة التي قد تسبب فقدان العظام ما يلي:

عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ وعدم النشاط لفترات طويلة من الزمن.

شرب الخمر.

التدخين.