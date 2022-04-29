إليكم أعراض وعلاجات جرثومة المعدة

جرثومة المعدة من الأمراض التي يصاب بها البعض، وتتسبب في التعرض للشعور بألم شديد في المعدة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الأسباب المؤدية للإصابة بها، وفقا لموقع “MEDICINENET” و “WEBMED”

بدية، ما هي جرثومة المعدة؟

جرثومة المعدة تعد بكتيريا سالبة ومن أبرز الأسباب المؤدية للتعرض للإصابة بالتهاب المعدة المزمن، وقد يزداد من الإصابة بالقرحة في المعدة، وتسمى الإصابة بجرثومة المعدة في بعض الأماكن بكتريا القرحة.

ما هي أعراض الإصابة بجرثومة المعدة؟

تزداد فرص الإصابة بجرثومة المعدة بالعديد من الأعراض ومنها:

-التجشؤ.

-الانتفاخ.

-الغثيان والتقيء.

-عدم ارتياح في البطن.

-ألم البطن.

-الغثيان والتقيء التي قد تشمل التقيء الدم.

-براز ذات لون غامق.

-إعياء.

-انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم).

-قلة الشهية.

-إسهال.

-قرحة هضمية.

-حرقة.

-رائحة الفم الكريهة.

كيف يتم تشخيص جرثومة المعدة؟

يشتمل تشخيص الإصابة بجرثومة المعدة ومنها:

-اختبارات للأجسام المضادة في الدم.

-اختبار التنفس لليوريا.

-اختبارات البراز.

-عينات بالمنظار.

كيف يتم علاج جرثومة المعدة؟

يعتمد علاج جرثومة المعدة على علاج الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب، وأيضا بالمضادات الحيوية، فهي الطريقة الأمثل لعلاج جرثومة المعدة وبالطبع يكون هذا الأمر تحت إشراف الطبيب.