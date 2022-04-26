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إليكم أفضل أنواع الخضار لفقدان الوزن

منذ 7 ساعات
الخضار والفواكه

الخضار والفواكه

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أكّدت الدراسات أنّ دمج الألياف والبروتينات، والحدّ من استهلاك الدهون المشبّعة والسكّر المُضاف، وممارسة الرياضة من شأنها تخفيف الوزن وإزالة الدهون.

واعتبرت اختصاصية التغذية، كورتني دانجيلو، أنّ «أفضل الخضار للمساعدة في فقدان الوزن وتقليص دهون البطن هي السبانخ». وقالت إنّ «السبانخ مليء بالعناصر الغذائية، ما يجعله مغذياً جداً وصحّياً للجسم. هو غنيّ بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكلها مرتبطة بتقليص دهون البطن».

ووفق دانجيلو، إنّ «الأمر الذي يجعل السبانخ من أفضل الخضار لفقدان الوزن والحفاظ على الصحّة هو محتواه العالي بالألياف». وتابعت: «إنّ السبانخ نبات منخفض السعرات الحرارية، ولكنه يحتوي أيضاً على نسبة عالية جداً من الألياف. ومن المعلوم أنّ تناول الألياف يساعد في الشعور بالشبع ويمنع الإفراط في تناول الطعام. كما أنّ الألياف تدعم هضم المأكولات وامتصاصها، مما يساهم في الحفاظ على استقرار عملية التمثيل الغذائي».

وأشارت الأبحاث إلى احتواء السبانخ على نسبة عالية من البروتينات. ويوصي الخبراء بتناوله مطبوخاً، حيث أنّ كوباً واحداً من السبانخ المطبوخ يساوي نحو 5 غ من البروتينات.

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