إليكم أفضل الاختراعات الجديدة في مجال الصحة!

1-نظام إنذار مبكر في العدسات اللاصقة يكتشف مرض السكري

تراقب هذه العدسات اللاصقة عالية التقنية العينين بحثاً عن علامات قد تشير إلى مشاكل صحية كبيرة، بما في ذلك مرض السكري.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: فهي ناعمة، مصنوعة من هيدروجيل مرن، تشبه إلى حد كبير العدسات اللاصقة العادية التي يمكن التخلص منها، وهي مصممة لتحل محلها كل يوم.

ولكنها أيضاً تتضمن شريحة مرتبطة إلى أجهزة استشعار موضوعة حول الحافة.

تراقب هذه الشريحة باستمرار حجم وسمك وشكل السطح الخارجي لمقلة العين، وكذلك التغيرات في الأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين، وهي الطبقة الحساسة للضوء من الأنسجة في الجزء الخلفي من العين.

يتم بث هذه المعلومات من العدسة إلى تطبيق الهاتف الذكي أو الكمبيوتر في الوقت الحقيقي، ويمكن استخدامها لاكتشاف العلامات المبكرة لأمراض العين الشائعة المرتبطة بالعمر مثل الجلوكوما، وكذلك ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما قد يشير إلى أن مرتديها معرض لخطر الإصابة بمرض السكري.

2- المصباح الكهربائي الذي يراقب صحة أقاربك الضعفاء

إنه مصباح كهربائي، ولكن مع اختلاف. هذه الأداة أيضاً الحزم من رادار أن مراقبتهم على صحة تلك الموجودة في الغرفة.

وتقول سينجليد، شركة الإضاءة الذكية التي تصنع الجهاز، والتي فازت بجائزة الابتكار المرموقة لعام 2022، إنها طريقة مفيدة لتتبع الأحباء المسنين لأنها تتعقب القياسات الحيوية مثل أنماط النوم ومعدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم.

وإذا كان يستشعر حركات غير عادية، ليلاً أو نهاراً، يمكن أن تشير إلى سقوط، فإنه يرسل تنبيها للأقارب أو الأصدقاء عبر الهواتف الذكية.

3- سماعات الرأس التي تنظف الهواء من حولك

إنّ سماعات الرأس تعمل كجهاز لتنقية الهواء يمكن ارتداؤه.

تقوم بتشغيل الموسيقى من هاتف ذكي مثل سماعات الرأس اللاسلكية العادية، ولكن لديها مولد مجهري يطلق مركبات في الهواء تزيل 99 في المائة من البكتيريا وحبوب اللقاح والفيروسات ودخان السجائر.

ويستهدف الجهاز أيضاً أكثر أنواع الملوثات ضرراً، وهو ما يسمى PM2.5، والذي يتم إطلاقه بشكل أساسي من أبخرة السيارات، والذي تم ربطه بالربو وسرطان الرئة والسكتة الدماغية. حتى أنّ الشركة تدعي أنها تستطيع درء كوفيد.

4- الملعقة الكهربائية التي تجعل طعام الحمية ألذ

يقال أنّ هذه الملعقة البلاستيكية، بحجم ملعقة صغيرة عادية، تحفز براعم التذوق، مما يجعل الطعام قليل الدسم أكثر نكهة، وتقلل من الطعم غير السار الذي غالباً ما يرتبط بالبدائل منخفضة السعرات الحرارية.

يكمن السر في قطبين صغيرين مدمجين في قاعدة الملعقة والمقبض الذي يوفر تياراً كهربائياً معتدلاً لتذوق المستقبلات على اللسان والطعام نفسه.

هذا يزيد من عدد إشارات اكتشاف الذوق المرسلة إلى الدماغ، مما يعزز النكهات الباهتة. وهي تستخدم بشكل أفضل مع الأطعمة اللينة مثل الزبادي والآيس كريم والحساء.

5- نظارات واقية يمكن أن تكتشف الخرف

تحتوي نظارات الواقع الافتراضي هذه على أجهزة استشعار مدمجة في المقدمة وتفحص الدماغ، وقد تم الترحيب بها كأداة فحص محتملة للخرف.

يلعب المستخدمون ألعاب الفيديو التي تختبر ذاكرتهم وإدراكهم المكاني واهتمامهم. تذهب النتائج إلى تطبيق هاتف ذكي مقترن ويتم مشاركة البيانات مع المهنيين الطبيين.

يعتقد أنّ النشاط الأقل من المتوسط في أجزاء معينة من الدماغ يشير إلى التدهور المعرفي.

على الرغم من أنها ليست مناسبة للاستخدام الطبي بعد، إلا أنّ نظارات لوسي قيد الدراسة حالياً للتأكد من دقتها في مستشفى أنسان بجامعة كوريا.

6- خاتم أنيق يعطي الشخص المشورة الصحية

خاتم أنيق بلون النحاس يعدّ واحداً من أوائل جيل جديد من الأجهزة القابلة للارتداء التي تتجاوز مجرد تتبع البيانات الصحية. يستطيع خاتم موفانو أن يقيس، مستويات الأكسجين في الدم، والتقلبات في معدل ضربات القلب، ونوعية النوم، والنشاط البدني وترسل النصائح المفيدة إلى الهاتف الذكي المقترن بالخاتم. على عكس المنافسين الذين يقدمون الرسوم البيانية، يخبرك موفانو بالضبط بالخطوات التي يجب اتخاذها لتجنب الأمراض المزمنة، مثل شرب وحدة واحدة أقل من الكحول في الأسبوع.

سيخبرك أيضاً ما إذا كان روتين التمرين الجديد قد حسن جودة النوم. يتم حساب استنتاجات الجهاز عبر خوارزمية متطورة، والتي تستخدم البيانات الصحية لمئات الآلاف من الأشخاص. تنتظر الشركة المصنعة حكماً من رؤساء الصحة في الولايات المتحدة بعد التقدم بطلب للحصول على موافقة لتسويق الجهاز كمنتج طبي يمكن أن يوصي به الأطباء.