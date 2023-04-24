إليكم أفضل زيت صحي لطهي الطعام

كثيرا ما نستخدم زيت الطهي في الكثير من وجبات الطعام المنزلية، ورغم أن الزيوت ليست عنصرا غذائيا رئيسيا، إلا أنها لا تزال مصدرا مهما للدهون غير المشبعة وفيتامين “إي” الذي يساهم في تحسين مستويات الكوليسترول والبروتين الدهني عالي الكثافة، فضلا أننا نستخدمها في طهي أو قلي الطعام والسلطة وصنع الحلويات والكعك وأشياء أخرى.

لكن عندما تدخل المتجر تصاب بالحيرة أمام كمية خيارات كثيرة من أنواع مختلفة من الزيوت، وتتساءل عن أي منها هو الأفضل صحيا للطهي، وقلي الطعام؟

وتعتبر اختصاصية التغذية، آبي شارب أن “التنوع هو ما يعطي للحياة نكهة”، مشيرة إلى أن الأنواع المختلفة من الزيوت تحتوي على دهون مختلفة، كما ينقل عنها موقع “يو أس أيه توداي”.

وتقول: “كل هذه الأحماض الدهنية المختلفة لها فوائد وأدوار فريدة في الجسم، لذا فإن النظام الغذائي الأكثر صحة هو النظام الذي يشتمل على مجموعة متنوعة من الدهون المختلفة.”

لكن أحد الزيوت المفضلة لدى شارب، هو زيت بذور الكتان “لأنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية”.

لكن هذا النوع يحتوي على نقطة دخان (درجة الحرارة التي تسخن فيها الزيوت وتبدأ في إنتاج الأبخرة) منخفضة، مما يجعل من الصعب استخدامه بالطهي.

وللطبخ، فإن شارب تفضل نوعين آخرين هما، زيت الأفوكادو وزيت الزيتون.

وقول شارب: “كلاهما يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة جيدة، ودهون متعددة غير مشبعة، وبالتالي من المحتمل أن يخفضا “البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو ما يطلق عليه أحيانا “الكوليسترول الضار أو السيء”.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي زيت الأفوكادو على 50 في المئة من فيتامين د، الذي يحتاجه الجسم يوميا، والكثير من مضادات الأكسدة الأخرى.”

وتوصي شارب باستخدام زيت غير مكرر، لأن عملية التكرير تستنفد بعض العناصر الغذائية المهمة.