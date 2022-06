إليكم أفضل عصير مخفوق لخسارة الوزن

ينصح الخبراء عادة عند السعي إلى إنقاص الوزن بأن يتم تناول وجبة الفطور التي تحتوي على بروتين وألياف ودهون غير مشبعة، بما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، بحيث يقل استهلاك السعرات الحرارية لأنه بشكل بديهي لن يتم الإفراط في تناول الطعام لاحقًا، حسب ما نشر موقع Eat This Not That.

ولكن إذا كان الشخص لا يحب تناول وجبة الفطور كاملة في الصباح، فإن العصائر المخفوقة يمكن أن تكون هي الحل الأمثل، لأنها سهلة الهضم، ويمكن حملها أثناء التنقل ويمكن تناولها على دفعات.

إلى ذلك فإن أفضل عصير مخفوق يمكن أن يساعد على إنجاح جهود إنقاص الوزن هو الذي يوفر توازنًا في البروتين والدهون والألياف. إن معظم العصائر غنية بالكربوهيدرات والسكريات المضافة من العصائر والشراب وسكر التحلية، وهو ما يوصي الخبراء بتجنب تناوله وفي المقابل ينصحون على أن يتم التركيز على التوازن العام للعصير.

مكونات استوائية بسيطة

إن هناك العديد من الطرق لصنع عصير متوازن لفقدان الوزن. ولكن يميل الخبراء إلى التوصية بتناول عصير مخفوق استوائي يحتوي على عدد قليل من المكونات البسيطة مثل المانغو المجمد واللبن اليوناني وحليب جوز الهند.

يحتوي خيار العصير المخفوق البديل لوجبة الفطور على مزيج مثالي من البروتين من الزبادي اليوناني والدهون من حليب جوز الهند والألياف من المانغو. وبالطبع يسهل إجراء تغييرات إضافية سريعة لمزيد من التغذية.

الوصفة الأساسية

تتكون الوصفة الأساسية من أجزاء متساوية عبارة عن 1 كوب من كل مكون بما يمنح قوام كريمي كثيف. إذا كان الشخص يرغب في أن يكون قوام العصير المخفوق قليل الكثافة، فيمكنه زيادة حليب جوز الهند أو إضافة القليل من الماء.

مخفوق المانغو

إن هذه الفاكهة الاستوائية تخلق عصيرًا دسمًا للغاية وتتماشى بشكل مثالي مع حليب جوز الهند. يوفر عصير المانغو ما يقرب من 3 غرامات من الألياف لكل كوب. وعند الرغبة في مزيد من التنوع، من الممكن أن يتم اختيار فواكه ذات نواة أخرى مثل الخوخ أو الأناناس.

زبادي يوناني

تعد من سلبيات معظم العصائر نقص المحتوى من البروتين، لكن الزبادي اليوناني يوفر مستويات مناسبة منه في العصير المخفوق، إذ يحتوي كوب واحد من الزبادي اليوناني العادي الخالي من الدسم على 13 غرامًا من البروتين.

حليب جوز الهند

يحتوي حليب جوز الهند على قدر مناسب من الدهون المفيدة للجسم والتي تمنح شعور بالشبع لفترة أطول.

ينصح الخبراء عند شراء حليب جوز الهند المعلب، إن يتم مراعاة اختيار عبوات تحتوي على حليب جوز الهند قليل الدسم وغير المحلى. يمكن إضافة ما يعادل أقل من كوب إلى مكونات العصير المخفوق، من أجل عدم زيادة عدد السعرات الحرارية.