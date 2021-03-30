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إليكم أفضل فاكهة لتجديد خلايا البشرة

30 - مارس - 2021
تجديد خلايا البشرة

تجديد خلايا البشرة

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ترى طبيبة أمراض الجهاز الهضمي نوريا ديانوفا أن المانغو فاكهة صحية للغاية، فهي تحتوي الكثير من فيتامين سي، وبروفيتامين أ، والعناصر النزرة، بما في ذلك البوتاسيوم، والألياف.

وفقًا للطبيبة، نظرًا لتكوينها الغني، فإن تناول المانغو له تأثير مفيد على البكتيريا الدقيقة في الجهاز الهضمي، وهي تقي من أمراض القلب والأوعية الدموية وتحمي من الشيخوخة.

وقالت الطبيبة لقناة “زفيزدا” الروسية: “تتمتع المانغو حقًا بالعديد من الفوائد إلى جانب القيمة. يمكن أن نتحدث عن الفوائد الكثيرة، فهي مصدر أساسي لفيتامين C ، وبروفيتامين أ، كما أن الكاروتينات، وكمية كبيرة من العناصر النزرة، وفيتامينات المجموعة ب، كلها موجودة تقريبًا بكمية قليلة. إنها مصدر للبوتاسيوم، وهي مفيدة أيضًا للوقاية من الوذمة، والوقاية من أمراض نظام القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، بالطبع، هناك ألياف فيها”.

وفقا لها، بفضل قدرة المانغو على تطبيع البكتيريا المعوية، يمكن اعتبار تناول هذه الفاكهة وقاية من أمراض الجهاز الهضمي وحتى السرطان. وكما أشارت ديانوفا، فإن خاصية المانغو المضادة للسرطان ترجع إلى وجود مضادات الأكسدة في التركيبة.

وأضافت: “أي فاكهة ذات لون زاهي تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين سي وفيتامين ك وفيتامين أ، وهذه الفيتامينات، التي تعتبر من مضادات الأكسدة، تحمينا من الشيخوخة المبكرة وتصلب الشرايين وتجعلنا أصغر سنا وتجدد البشرة”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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