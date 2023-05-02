إليكم أفضل مكمل غذائي للرجال

مع التقدم العمر، يسعى الكثير من الأشخاص لإيجاد أفضل مكمل غذائي فيتامينات ومعادن للرجال لضمان صحة أفضل وللوقاية من الأمراض.

تُعرف المكملات الغذائية على أنها إحدى المنتجات التي تساهم في تحسين الصحة ولتكون مكملة للنظام الغذائي، بالإضافة إلى قدرتها على الوقاية من الإصابة ببعض المشكلات الصحية أو الأمراض. لهذا قد يصفها بعض الأطباء للمرضى لتعويض نقصان بعض العناصر الغذائية في الجسم. فما هو أفضل مكمل غذائي فيتامينات ومعادن للرجال لتحسسن صحتهم؟

أفضل مكمل غذائي فيتامينات ومعادن للرجال

يحتاج جسم الرجال لمزيد من الطاقة والعناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن لتحسين صحتهم، لهذا يُنصح بإضافة المكملات الغذائية ضمن نظامهم الغذائي، وذلك للوقاية من التأثيرات السلبية على صحتهم وللحفاظ على أدائهم الوظيفي. ومن أفضل المكملات الغذائية للرجال ما يلي:

فيتامين د (Vitamin D): والذي يعمل على زيادة الخصوبة وزيادة جودة الحيوانات المنوية.

الزنجبيل: يعمل على زيادة إنتاج هرمون التستوستيرون.

الزنك: ضروري للخصوبة وتحسين الصحة الجنسية عند الرجال.

انواع المكملات الغذائية

تضم جميع انواع المكملات الغذائية عناصر غذائية متنوعة، والتي تحسن من صحة الإنسان، ومنها:

الفيتامينات

يحتاج جسم الإنسان إلى الفيتامينات، حيث أنه لا يستطيع إنتاجها أو تخزينها، لهذا يجب الحصول عليها من الطعام أو المكملات الغذائية. يختلف احتياج الجسم من كمية الفيتامينات، وذلك حسب كل نوع وحسب وظيفتها. ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أيًا منها، وخاصة في حالة الأطفال.

المعادن

تعتبر المعادن من العناصر الأساسية الضرورية لبناء هيكل الجسم ولبعض وظائف جسم الإنسان، حيث تدخل المعادن في بناء العظام والأسنان ولتقوية جهاز المناعة وغيرها من الوظائف الحيوية الأخرى في الجسم. يمكن الحصول على هذه المعادن عن طريق تناول أطعمة متنوعة أو تناولها كمكمل غذائي.

الأعشاب والنباتات

يمكن استخدام بعض أنواع الأعشاب والنباتات في الأغراض الطبية، وذلك عن طريق أخذ بعض الأجزاء منها لتصنيع المكملات الغذائية الطبية. والتي قد يفضلها الكثيرون عن تناول الأدوية، بينما أوضحت بعض الدراسات أن تناول مكملات الأعشاب يمكن أن يتسبب في حدوث بعض الآثار الجانبية الضارة، وذلك عند تناولها لفترات طويلة وبتركيزات عالية.

الأحماض الأمينية

يمتلك الجسم 20 نوع من الأحماض الأمينية الضرورية لنمو الجسم، فالأحماض الأمينية (Amino Acids) هي مركبات عضوية تحتوي على عدة عناصر، منها النيتروجين، والكربون، والهيدروجين، والأكسجين وسلسلة جانبية تكون متغيرة المجموعة. يوجد منها 9 أنواع أساسية لا يمكن تصنعيها داخل الجسم ويجب الحصول عليها من مصادر خارجية.

الألياف الغذائية

من أهم العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان هي الألياف الغذائية، حيث أنها تعتبر هامة لصحة الجهاز الهضمي وتحسين صحة القلب. لهذا ينصح الأطباء بتناول 25 جرام من الألياف يوميًا. وفي الغالب يتم تصنيع مكملات غذائية غنية بالألياف، وذلك عن طريق استخلاص الألياف من النباتات.

البريبايوتكس والبروبيوتيك

هي من المكملات الغذائية التي تستخدم لزيادة تنشيط البكتريا النافعة في الجهاز الهضمي بغرض تحسين عملية الهضم. فهي تتكون من ألياف مخمرة لتتغذى عليها البكتريا النافعة الموجودة في الجسم.

مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في التخلص من الجذور الحرة الناتجة عن ممارسة التمارين الرياضية أو التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية أو المواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية. والتي يمكن أن تتسبب في الإصابة ببعض الأمراض مثل السرطانات.

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ما هو افضل مكمل غذائي للرجال؟

يعتبر الكرياتين (Creatine) من أفضل المكملات الغذائية للرجال، وخاصة عند الذهاب إلى الجيم. فهو يمتلك العديد من الفوائد، حيث يمكنه إمداد الجسم والعضلات بالطاقة اللازمة لها عند ممارسة التمارين الرياضية. كما يساعد في تحسين نمو العضلات عن طريق إمدادها بكميات كبيرة من الماء.

ما هو افضل ملتي فيتامين للرجال؟

يفضل البعض تناول مكملات غذائية شاملة، والتي تحتوي على عدة أنواع من الفيتامينات والمعان، والتي يحتاجها الجسم بشكل ملح، ومن أهم أسماء المكملات الغذائية ما يلي:

زيت السمك.

مرافق الأنزيم Coenzyme Q10) Q10).

اليكوبين (Lycopene).

البروبيوتيك (Probiotics).

افضل المكملات الغذائية للرجال مع تقدمهم في العمر

مع تقدم الرجال في العمر تزيد احتمالية نقص بعض أنواع المعادن والفيتامينات في أجسامهم، لهذا يُنصح بتناول أفضل مكمل غذائي فيتامينات ومعادن للرجال كما يلي:

فيتامين A: وهو ضروري لصحة العين والبشرة ولتقوية جهاز المناعة.

فيتامين C: والذي يساهم في لتحسين وظيفة جهاز المناعة وإنتاج بروتين الكولاجين.

فيتامينات B: وهو لازم لإنتاج الطاقة وخلايا الدم الحمراء.

الكالسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، وفيتامين D، وفيتامين K: من الفيتامينات والمعادن الأساسية لصحة العظام.

فيتامين E، والسيلينيوم: ضروري لوقاية خلايا الجسم من الإصابة بأي ضرر.