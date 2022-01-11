إليكم أفضل نظام غذائي للتخلص من الدهون الحشوية‎‎

الدهون الحشوية هي الدهون التي تلتف حول أعضاء البطن في أعماق الجسم، ووجود الكثير منها يمكن أن يهدد حياة الإنسان.

لذلك، يعد البقاء ضمن نطاق الوزن الصحي أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الجسم، لأن للدهون الحشوية مخاطر صحية خطيرة في وقت لاحق من الحياة، لذلك من الضروري التقليل منها قدر الإمكان.

ويعد اتباع ”نظام تمرين صارم“ أحد الحلول البناءة، والأكثر استحسانًا على نطاق واسع تجاه فقدان الوزن، ولكن من المهم ملاحظة أن الطقس والوباء المستمر معًا يجعلان من الصعب على المرء الخروج والتخلص من كل تلك السعرات الحرارية، لذلك يتجه التركيز الأوسع نحو “النظام الغذائي“.

ويكشف التقرير الوارد على موقع ”إينديان تايمز“ أن اتباع نظام غذائي يتكون من القليل من الكربوهيدرات، ويحتوي على المزيد من ”الدهون المشبعة الأحادية الصحية، والدهون المتعددة المشبعة“ الموجودة في المواد الغذائية، مثل: المكسرات، والأسماك، والأفوكادو، والزيتون، هو خطوة واحدة لتحقيق وزن صحي.

وأثبتت الدراسات، على نطاق واسع، أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي الدهون هم أكثر عرضة لفقدان الوزن مقارنة بأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا عالي الكربوهيدرات.

ومن المقترح أن يشتمل النظام الغذائي عالي الكربوهيدرات على الحبوب التي تعد مصدرًا سريعًا للطاقة للجسم، ويمكن أن تؤدي إلى إطلاق الأنسولين الذي يسمح للسعرات الحرارية الزائدة بدخول الخلايا الدهنية التي يتم تخزينها فيها على شكل دهون.

وينطبق نفس الإجراء على الكربوهيدرات المصنعة، وهذا يعني أن ”أفضل طريقة لخفض الوزن هي التركيز على الاستغناء عن الكربوهيدرات المصنعة وليس السعرات الحرارية.“

ويشير المقال إلى أن تقليل الكربوهيدرات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات إنفاق الطاقة مع الحفاظ على فقدان الوزن.

وتؤدي آثار هذا الإجراء الأيضي إلى علاجات ناجحة للسمنة، خاصة بين الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من إفراز الأنسولين.

لذلك، فإن التحول إلى نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ولكنه غني بالدهون يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية مقارنة باتباع نظام غذائي منخفض الدهون، ولكنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مما يؤدي إلى إنتاج الأنسولين المفرط الذي يخزن المزيد من الجلوكوز في الجسم، ويحد من قدرة الجسم على حرق الدهون.