إليكم أفضل نوع من المكسّرات لإبطاء الشيخوخة!

يمر جسم الانسان بمراحل عدة بينما يتقدم في السن، وفيما ليس هناك امكانية او وسيلة لتوقيف هذا الأمر، لا يزال ممكنا تناول أطعمة صحية تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة الحتمية.

ووفق عدد من خبراء التغذية، يعتبر الجوز واحدًا من أفضل المكسرات التي يمكن تناولها لإبطاء الشيخوخة.

فالجوز مصدر رائع للأوميغا ٣ والبروتين ومادة البوليفينول والفيتامين E.

وفي السطور التالية نتعرف أكثر على دور هذه العناصر الغذائية الموجودة في الجوز في عملية الشيخوخة .

الجوز يحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا ٣

يمكن لهذه الأحماض الدهنية أن تكون مواد مضادة للالتهابات والتي تساعد على تخفيف الالتهابات في الوجه، وتقوية غشاء الجلد، وتزود البشرة بالنضارة.

بالاضافة الى ذلك، تستطيع الأحماض الدهنية هذه أن تخفف احتمال الإصابة بأمراض القلب، والدهون الثلاثية، كما تساعد على تخفيف التصلب في الشرايين الذي يحدث نتيجة للتقدم في السن.

الجوز يحتوي على البروتين

يعتبر الجوز طعامًا غنيا بالبروتين أيضا، اذ يحتوي كوب منه على أكثر من ١٥ غرامًا.

ويساعد الحصول على كميات كافية من البروتين مع التقدم في السن على دعم انتاج الكولاجين في البشرة.

كما وجدت الأبحاث أن تناول كميات كافية من البروتين خلال اليوم يساعد في منع خسارة العضلات المرتبطة بالشيخوخة.

الجوز مخزّن بمضادات الأكسدة

يحتوي الجوز على مركب أساسي يسمى البوليفينول. وتمتلك هذه المادة خصائص مضادة للالتهابات والاكسدة، ما يساعد على تحفيز الجهاز المناعي ومحاربة الإصابات.

وأشار أحد التقارير الى أنه بعد سنوات من الأبحاث والدراسات المتنوعة، أثبت أن البوليفينول مرتبط بالوقاية من السرطان والسكري وامراض القلب.

الجوز مصدر جيد للفيتامين E

أخيرا، يعتبر الجوز مصدرًا مهمًا للفيتامين E.

ووجدت الأبحاث أن الفيتامين E يمكنه أن يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة، واصلاح أنسجة الجلد، ما يلعب دورا كبيرًا في إظهار البشرة أكثر نضارة وشبابًا.

يعرف الفيتامين E ايضا بقدرته على الحفاظ على الصحة الادراكية، وابطاء التراجع الادراكي اذ انه يعمل كمضاد للأكسدة، ويمكنه أن يحمي خلايا الدماغ من عملية الأكسدة.