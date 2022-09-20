إليكم أفضل وضعية لتناول الدواء أثناء الاستلقاء

كما نعلم، أن كل نوع من الأدوية يتطلب شروط معينة للحصول على أفضل فائدة منه، مثل تناول الدواء مع الأكل أو بدونه، ولكن ‏‏الأمر الذي قد يستغربه العديد، أن الوضعية التي يتم تناول الدواء بها قد تؤثر أيضاً على فاعلية الدواء، حيث أنها تؤثر بنسبة تقارب ‏‏‏85% لانتشار الدواء في الأمعاء‏‎.‎

أظهرت دراسة حديثة تم إجراؤها في أميركا على نموذج محوسب لبشري طبيعي يقدر بالعمر 34 عام، بحيث قام الباحثون بتجريب ‏‏فاعلية الدواء على عدة وضعيات أثناء الاستلقاء، مثل الوضعية المنتصبة، أو الوضعية المائلة لليمين، ولليسار، وللخلف، وقد وجد أن ‏‏الوضعية المائلة إلى اليمين قليلاً هي الأفضل، أما عن الوضعية المائلة لليسار، فإنها تعد الأقل فعالية‎.‎

تعد وضعية الاستلقاء المائلة إلى اليسار الأقل فاعلية للدواء نظراً إلى منع الحبة الدوائية من الوصول إلى الجزء السفلي من الجهاز ‏‏الهضمي، وبالتالي أبقى جميع آثار الدواء المذاب من دخول الاثني عشر، الجزء الذي يربط المعدة بالأمعاء الدقيقة، وبالتالي عدم ‏‏الاستفادة من الجرعة‎.‎

وبذلك تكون النتيجة، أن تناول الدواء في وضعية الوقوف أو الجلوس باستقامة أمر جيد، ولكن في حال عدم القدرة على الجلوس، ‏‏وتناول الدواء في وضعية الاستلقاء، ينصح بالاستلقاء على الظهر أو الجانب الأيمن، وتجنب تناول الدواء عند الاستلقاء على الجانب ‏‏الأيسر‎.‎