إليكم أفضل 5 تمارين لحرق دهون الذراعين

في الكثير من الأحيان، تتعرض عضلات الذراعين لمشكلات مثل التشنج أو الارتخاء، مما يستدعي الحاجة لممارسة تمارين معينة لإراحة العضلات والتخلص من تشنجها، إضافة إلى حرق الدهون التي يمكن أن تتراكم فيها.

فيما يلي أفضل 5 تمارين تساعد على حرق دهون عضلات الذراعين، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

تمرين الضغط على الحائط

تساعد تمارين الضغط على الحائط في استهداف عضلات الجزء العلوي من الجسم، وخاصة الذراعين والكتفين والصدر.

رفع الأثقال الأمامي

يستهدف رفع الأثقال الأمامي بشكل رئيسي الجزء الأمامي من الكتفين، والجزء الترقوي من العضلة الصدرية الكبيرة، والعضلة ذات الرأسين.

تمرين العضلة ثلاثية الرؤوس

تمرين العضلة ثلاثية الرؤوس هو تمرين لتقوية الجزء العلوي من الجسم، ويستهدف عضلات مثل العضلة ثلاثية الرؤوس والعضلات الصدرية والعضلات المعينية في الظهر.

تمديد العضلة ثلاثية الرؤوس العلوية

يستهدف تمديد العضلة ثلاثية الرؤوس باستخدام الأثقال، الجزء الخلفي من أعلى الذراع. يساعد استهداف هذه المجموعة العضلية على شد الذراعين وتقويتهما.

تمرين الضغط التقليدي

تمرين الضغط هو تمرين لوزن الجسم ولكنه يعمل على جميع العضلات الرئيسية في جسمك، بما في ذلك الذراعين. يعمل على العضلة ثلاثية الرؤوس ويمكن أن يساعد في القضاء على تشنج الذراع.