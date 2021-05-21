إليكم أنشطة يحافظ فيها المراهق على صحته النفسية

في زمن “كورونا”، تراجعت نفسية كافة البشر في ظل الحجر المنزلي لمدة أكثر من سنة والعمل من المنزل والتعلم عن بعد وتغيير نمط الحياة الطبيعية، ولكن كشفت الدراسات بأن المراهقين هم من الأكثر تأثراً نفسياً جراء هذه الجائحة.

لذلك، اقتُرحت أنشطة للحفاظ على صحة عامة جيدة ونفسانية إيجابية للمراهقين، من بينها:

• القيام بنشاط يستمتع به المراهق/ة، سواء كان ذلك في القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى.

• ممارسة هواية مفيدة ومسلية مثل العزف على آلة موسيقية

• رسم اللوحات الفنية التي تساعد المراهق على الإبداع، والتي يمكن أن يعجب بها أفراد الأسرة مما يشعر المراهق أنه يقوم بعمل يسعد الآخرين.

• الاهتمام بإعداد الوجبات الصحية

• النوم في مواعيد محددة مبكرًا

• المواظبة على الدراسة مع الزملاء عبر الإنترنت لحين يصبح من الآمن العودة إلى المدرسة

• التحدث إلى صديق لحل أي مشكلات منغصة أو مسببة للضيق

• التحدث إلى أخصائي الصحة النفسانية لمناقشة أي أمور تتسبب للمراهق بالضيق أو الملل بسبب الظروف الراهنة

• مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية بنفس الاهتمام والجدية

• القيام يوميا ببعض الأشياء البسيطة، التي تساعد على استعادة التفاؤل بشأن المستقبل وعودة الحياة مجددًا بشكل تدريجي إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.