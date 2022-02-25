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إليكم أنواع فواكه وخضروات يجب تناولها حتى نهاية الشتاء

25 - فبراير - 2022
فواكه وخضار

فواكه وخضار

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تعتبر الخضار والفواكه من المصادر الغنيّة بالكثير من العناصر الغذائيّة الضرورية للجسم.

وفي هذا المجال، أعلنت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يوليا بيغاريوفا أنه من الأفضل في الشتاء تناول الفواكه والخضروات الموسمية، ولكن هذا لا يعني أن منتجات الدفيئة غير مفيدة.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن البعض، لا يشتري الفواكه والخضروات المتوفرة في الأسواق طوال السنة، بل يكتفي بتناول تلك التي خزنها في فصل الخريف. فأي الفواكه والخضروات تحتفط بخصائصها المفيدة حتى نهاية فصل الربيع؟

ووفقا لها، الخضروات والفواكه الموسمية دائما أفضل من غير الموسمية أي المخزنة. ولكن ليس صحيحا مقارنة الطماطم والخيار مع الجزر والبطاطس والشوندر، لأنها خضروات تحتوي على فيتامينات وعناصر معدنية وكربوهيدرات مختلفة.

وتقول، “هذه خضروات ذات مكونات مختلفة وتحتوي على فيتامينات وعناصر معدنية وكربوهيدرات مختلفة. فمثلا تحتوي 100 غرام من البطاطس على 17 غراما من الكربوهيدرات في حين تحتوي 100 غرام من الطماطم على 3.2 غرام فقط”.

وتضيف، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الخضروات الموسمية، ولكن في الشتاء، يمكن تناول الطماطم والخيار المنتجة في مزارع الدفيئة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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