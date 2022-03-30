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إليكم أهمّ أنواع الفاكهة التي يجب تناولها بانتظام

30 - مارس - 2022
الفاكهة

الفاكهة

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إستناداً إلى موقع “Healthline”، يرتبط تناول الفاكهة بانخفاض وزن الجسم ومخاطر الإصابة بالسكّري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض القلب.

وفي ما يلي أهمّ الأنواع التي يجب تناولها بانتظام لبلوغ هذه الأهداف:

– الغريب فروت: يحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكّر في الدم، ما يعني أنّه يطلق السكّر في مجرى الدم بشكل أبطأ، وقد يساعد النظام الغذائي منخفض المؤشر الغلايسيمي في إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

– التفاح: إنّه منخفض السعرات الحرارية وغنيّ بالألياف، الأمر الذي يضمن الشبع لوقتٍ أطول ويساعد في فقدان الوزن.

– التوت: يُعتبر التوت من مصادر الطاقة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، كما ثبُت أنّ التوت يُعطيك الشعور بالشبع وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن.

– البرتقال: مثل جميع ثمار الحمضيات، فإنّ البرتقال منخفض السعرات الحرارية، بينما يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين C والألياف، ويساعد في انقاص الوزن.

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