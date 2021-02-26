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إليكم أهم المشروبات للحفاظ على مستويات الحديد

26 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 8:39 مساءً
أغذية تمد الجسم بالحديد

الحديد من العناصر الضرورية للجسم

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أكدت الدراسات أن عنصر الحديد يساعد في إنتاج هيموجلوبين الدم، الذي ينقل الأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم.

ويسبب نقص الحديد في الدم، ظهور مجموعة من الأعراض، قد تتطور للإصابة بالأنيميا إذا لم يتم علاجها، وتشمل الصداع والدوخة والإرهاق وبرودة الأطراف وهشاشة الأظافر، بحسب تقرير لموقع “الكونسلتو”.

وأوضح التقرير أن هناك عصائر يمكن الاعتماد عليها، للحفاظ على مستوياته بالجسم، أبرزها:

– عصير البرقوق

الكوب الواحد منه يحتوي على 3 ملليغرام من الحديد، بالإضافة إلى المنجنيز والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين B6.

– عصير قرع العسل

205 غرامات من عصير قرع العسل، يمد الجسم بحوالي 1.23 ملليغرام من الحديد و582 ملليغراما من البوتاسيوم و31 ملليغراما من فيتامين سي و59 ملليغرامًا من الماغنسيوم و84 ملليغرامًا من الكالسيوم.

– عصير السبانخ

يحتوي على نسبة عالية من الحديد، وهو أيضا غني بعناصر غذائية أخرى، لا تقل أهمية عن الحديد، مثل البوتاسيوم والماغنسيوم وفيتامين سي وفيتامين ك وفيتامين هـ وفيتامين B6 وفيتامين B2 والنحاس والكاروتينات.

– عصير البنجر

يساهم في تعويض نقص كرات الدم الحمراء، لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، كما يلعب دورا كبيرا في ضبط ضغط الدم.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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