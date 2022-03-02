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إليكم إيجابيات خفض السكّريات من الجسم

منذ 4 ساعات
السكّريات

السكّريات

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كشف موقع “Healthline” بعض إيجابيات الإقلاع عن تناول السكّريات أو تقليل جرعتها المستهلكة:

– إدارة الوزن: لا يمكن أن يقلّل تناول السكّر من خطر البدانة وزيادة الوزن غير المرغوب فيه فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضاً على تنظيم مقاومة الإنسولين.

– توفير الطاقة: هل سمعت عن “اندفاع السكّر”؟ تتميز هذه الظاهرة بزيادة مُفاجئة في الطاقة بعد تناول السكّر تليها فترة من التعب المفرط. يمكن أن يمنع الحدّ من تناول السكّر هذه الزيادات المُفاجئة في الطاقة ويساعد على تنظيم التدفق المنتظم للطاقة، وبالتالي تعزيزها بشكلٍ صحّي.

– التحكّم في السكّري: من المعروف أنّ تناول السكّر يمكن أن يؤثر بشكل مباشر في مستويات السكّر في الدم. لذلك، من خلال الاعتدال في تناول الحلويات، يمكن إدارة مرض السكّري بشكلٍ فعّال. وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون السكّري، فإنّ خفض تناول السكّر يمكن أن يقلّل من خطر الإصابة بمقدّمات السكّري.

– تحسين الصحّة العقلية: إنّ خفض جرعة السكّر يساعد على إدارة تغيرات الحالة المزاجية والتوتر والقلق والاكتئاب. ولقد أظهرت الدراسات تأثير تقليل تناول السكّر في إفادة الصحّة النفسية بشكل عام.

– خفض الالتهاب: إنّ الاستهلاك المفرط للسكّر يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب، ما يعرّض الجسم لخطر المشكلات الصحّية مثل البدانة، والسكّري، والصداع، والحساسية وما إلى ذلك. غير أنّ تقليل تناول السكّر بشكل كبير يساهم في تقليل حالات الأمراض المرتبطة بالالتهابات.

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