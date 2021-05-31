إليكم السبب الرئيسي للشعور الدائم بالإرهاق

حددت الطبيبة الروسية تينا بتروفسكايا الأسباب الرئيسية التي تتسبب بما يعرف بـ”متلازمة التعب المزمن”، والتي يشعر فيها الشخص بحالة من الإرهاق الدائم حتى بعد قسط طويل من الراحة، وقالت أن الأمراض المزمنة ومجموعة متنوعة من الأسباب يمكن أن تكون السبب لهذه الحالة المرضية، لكنها أرجعت السبب الرئيسي إلى أمراض الغدة الدرقية بالإضافة لنقص الفيتامينات في الجسم.

كما ويمكن أن تتسبب الكحول وعادات الأكل ونقص النشاط البدني واضطراب النوم بظهور هذه الحالة، وفقا للطبية، التي أضافت أن الأسباب الأكثر شيوعا لظهور “متلازمة التعب المزمن” هي الأسباب نفسية، ناصحة في الوقت ذاته بعدم الاعتماد على العلاج وحده وإنما استشارة طبيب نفسي.

يذكر بأن “متلازمة التعب المزمن” هي حالة مرضية تتمثل بالإرهاق الدائم الذي لايزول حتى بعد فترة راحة طويلة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.