إليكم السرّ الذي يمنحكم تذكرة الوصول لسن الـ90

في دراسة جديدة مؤلفها الرئيسي دكتور هايامي كوجا المرشح لدرجة الدكتوراة من جامعة هارفارد أظهرت أن التفاؤل من الأسباب الأساسية لإطالة العمر.

يقول الدكتور كوجا إن التفاؤل مفيد للصحة العامة مثل المداومة على التمرينات الرياضية، بل إن العيش بطاقة إيجابية قد يزيد من فرص العمر بنسبة تصل 5%.

اعتمدت الدراسة على اختبار عدد كبير من السيدات في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 159 ألف عن طريق تتبع تاريخ حياتهن الماضية لمدة 26 عاما باستخدام تقويم يسمى التوجه نحو الحياة.

وضع فريق البحث في الحسبان عوامل أخرى مثل مستويات التعليم والحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية وهل هناك أي حالات مصابة بأمراض مزمنة، وكانت النتائج في صالح الذين عاشوا الحياة بتفاؤل حيث عاشوا بمعدل أطول عمراً وصل 5.4%.

علق مؤلفو الدراسة في مجلة الجمعية الأمريكية للشيخوخة على أن التفاؤل ارتفع بمعدلات العمر في مجموعات عرقية مختلفة وذلك لإن العوامل النفسية الإيجابية تقلل خطر الإصابة بالأمراض والوفيات.

يضيف الدكتور كوجا إن التفاؤل من شأنه أن يحفز الأفراد للبحث عن سبل أفضل لصحه أفضل مثل الالتزام بتحسين الصحة البدنية والاعتماد على أنظمة غذائية صحية والابتعاد عن السلوكيات الضارة كالتدخين وشرب الكحوليات.

في النهاية يقول الدكتور كوجا يجب التركيز على التفاؤل كما كنا نركز من قبل على تفادي العوامل الخطر السلبية على صحتنا لأن التفاؤل أظهر لنا نتائج أفضل.