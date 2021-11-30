إليكم الطريقة الأكثر فائدة لطهي البيض

يعتبر البيض من أشهر أطعمة الإفطار في أغلب ثقافات الشعوب حول العالم مع تنوع طرق تحضيره واختلافها بين مائدة وأخرى.

أخبرت اختصاصية التغذية والهضم الروسية نوريا ديانوفا إذاعة “سبوتنيك” عن عدد المرات والشكل الأفضل لاستخدام البيض والتي تحقق أقصى فائدة.

قالت الطبيبة: “فيما يتعلق بتكوين البيضة، فهي بالتأكيد مخزن للبروتينات والمواد الغذائية الأخرى، ومن الناحية الهضمية فهي سهلة الهضم ولها تركيبة مثالية من الأحماض الأمينية، حتى أفضل من اللحوم”.

وأضافت: “يحتوي الصفار على الليسيثين، الذي يؤثر بشكل ملحوظ على الرؤية، وفيتامين أ في الشكل المثالي، والعديد من العناصر المفيدة”.

وأكدت خبيرة التغذية أن الجسم يمتص البيض بطرق مختلفة حسب طريقة التحضير، فإن “العجة” على سبيل المثال هي الأسهل للهضم، والأصعب منها قليلاً هي البيضة المسلوقة، تليها البيضة المقلية، بينما يعتبر البيض النيء صعب الهضم.

أما بالنسبة للعجة، وفقًا لنوريا ديانوفا، فهي طبق عالمي يمكن تناوله ليس فقط على الإفطار، ولكن أيضًا على العشاء، وفي صباح اليوم التالي لن يكون هناك شعور بالثقل في المعدة، لجعل العجة أخف، يجب تحضيرها مع بيضة واحدة كاملة وعدة بياضات بيض.

وتابعت: “أقوم بتعليم المرضى استخدام بيضة واحدة كاملة، وحساب الحاجة من البروتينات اعتمادًا على وزن الشخص، صفار واحد أكثر من كافٍ، يمكنك تناول عجة واحدة ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع”.