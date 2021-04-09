إليكم الطريقة الصحيحة لاختيار البرتقال الجيد

أوضح خبراء إسبان الطريقة الصحيحة لاختيار البرتقال الجيد اعتمادا على عدة أمور يمكن ملاحظتها عند انتقاء هذه الفاكهة.

ووفقا لما نشرته قناة “مير24” اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني نقلا عن ABC، يقترح الخبراء أولا، الانتباه إلى رائحة الفاكهة وملمسها.

وأوضح الخبراء أن رائحة البرتقال ذات الجودة الجيدة، يجب أن تكون ناعمة وثابتة وذات تركيز معين، في الوقت نفسه، إذا كانت الفاكهة ناعمة الملمس قليلا، فهذا لا يعني أنها ذات جودة رديئة، هذا يشير فقط إلى تخزينها لفترة طويلة، ثم وضعها على الرف في المتجر.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح الخبراء إلقاء نظرة على “القمع، وهو تلك النجمة الخضراء في الجزء العلوي من الفاكهة، إذا كان الجو جافا جدا، فسيظل البرتقال في المستودع لفترة طويلة قبل إحضاره إلى السوبر ماركت، ويمكن ملاحظة ذلك من لون القمع وهيئته.

يخبر القشر أيضا الكثير عن جودة البرتقال، يجب أن يكون زاهي اللون ومتجانس.

وأشار الخبراء إلى أن البرتقال، على عكس الموز أو الأفوكادو، ينضج على الشجرة دون أن ينضج بعد الحصاد، ولذا إذا صادفت فاكهة حامضة فجأة، فلا يجب عليك شراء برتقال من نفس المتجر.

يقول الخبراء إنه عند تخزين البرتقال بشكل صحيح، يمكن أن يظل طازجا لعدة أسابيع. قم بتخزينها في مكان بارد وجيد التهوية، بعيدا عن مصادر الحرارة والرطوبة.

في وقت سابق، أجرى علماء ألمان دراسة ووجدوا أن عصير البرتقال أكثر فائدة من الفاكهة نفسها، كوب من هذا المشروب يوميا يقوي جهاز المناعة ويساعد على منع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة في وقت واحد.