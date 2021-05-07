الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم المخاطر الصحية لشرب الشاي مع الحليب

7 - مايو - 2021
شاي مع الحليب

شاي مع الحليب

A A A
طباعة المقال

تطرقت خبيرة التغذية الروسية آنا بيلوسوفا، في مقابلة مع قناة زفيزدا الروسية إلى المخاطر الصحية للشاي مع الحليب، حيث شرحت المقدار الذي يمكن تناوله يومياً من هذا المشروب من دون الإضرار بالمعدة.

وقالت الطبيبة: “هناك فرضية مفادها أن الحليب مع الشاي يسبب سرطان المعدة. هذا غير صحيح. يمكنك تناول فنجان واحد من هذا المشروب يوميًا – لا أكثر”.

وتابعت بيلوسوفا أيضا أن “الكافيين والتورين، الموجودين في الشاي، يضعفان بشدة من امتصاص الكالسيوم، عندما نضيف الشاي إلى الحليب، يمكننا أن نقول وداعًا للكالسيوم الموجود في الحليب. من ناحية أخرى، عندما يخلط الحليب مع الشاي بأي شكل من الأشكال، فإنه يقلل من خصائص تأثير الشاي، والتي يمكن أن تكون ضارة للمعدة. لذلك، إذا كان الشخص، على سبيل المثال، مصابًا بنوع من التهاب المعدة المزمن أو قرحة في المعدة، فيوصى بتناول الحليب مع الشاي لتخفيف تأثير الشاي”.

ومع ذلك، لا تنصح خبيرة التغذية بتخمير الشاي مع الحليب المغلي، لأن هذا المشروب يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة مثل التهاب المعدة أو القرحة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

    المزيد من الصحة

    الرغبة بالانتحار- تعبيرية
    يجب الانتباه إليها.. علامات تدل على الرغبة بالانتحار
    الإهانات اللفظية تتحفز نشاط الدماغ أكثر من المجاملات
    دراسة علمية تكشف.. لن تصدق ماذا تفعل الإهانات بنشاط الدماغ!!
    بذور التفاح
    هل تناول بذور التفاح يسبب التسمم ؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
    أفراد من جماعة فرسان مالطا
    بعد مناقشات ساخنة.. البابا يحل قيادة جماعة فرسان مالطا