إليكم المخاطر الصحية لشرب الشاي مع الحليب

تطرقت خبيرة التغذية الروسية آنا بيلوسوفا، في مقابلة مع قناة زفيزدا الروسية إلى المخاطر الصحية للشاي مع الحليب، حيث شرحت المقدار الذي يمكن تناوله يومياً من هذا المشروب من دون الإضرار بالمعدة.

وقالت الطبيبة: “هناك فرضية مفادها أن الحليب مع الشاي يسبب سرطان المعدة. هذا غير صحيح. يمكنك تناول فنجان واحد من هذا المشروب يوميًا – لا أكثر”.

وتابعت بيلوسوفا أيضا أن “الكافيين والتورين، الموجودين في الشاي، يضعفان بشدة من امتصاص الكالسيوم، عندما نضيف الشاي إلى الحليب، يمكننا أن نقول وداعًا للكالسيوم الموجود في الحليب. من ناحية أخرى، عندما يخلط الحليب مع الشاي بأي شكل من الأشكال، فإنه يقلل من خصائص تأثير الشاي، والتي يمكن أن تكون ضارة للمعدة. لذلك، إذا كان الشخص، على سبيل المثال، مصابًا بنوع من التهاب المعدة المزمن أو قرحة في المعدة، فيوصى بتناول الحليب مع الشاي لتخفيف تأثير الشاي”.

ومع ذلك، لا تنصح خبيرة التغذية بتخمير الشاي مع الحليب المغلي، لأن هذا المشروب يمكن أن يسبب مشاكل في المعدة مثل التهاب المعدة أو القرحة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.