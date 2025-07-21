إليكم المكونات الأكثر فعالية لعلاج 7 مشاكل جلدية شائعة

بحثت دراسة أميركية جديدة عن المكونات الأكثر فعالية في مجال علاج 7 مشاكل شائعة تُعاني منها البشرة.

وبحسب الدراسة، هذه المشاكل هي: التجاعيد، حب الشباب، الاحمرار، البقع الداكنة، توسّع المسام، جفاف البشرة، والبشرة الدهنيّة.

وأجرى باحثون في جامعة نورث وسترن دراسة تمّ نشر نتائجها في عدد شهر نيسان الماضي من مجلة الأكاديميّة الأميركيّة للأمراض الجلديّة.

واستندت هذه الدراسة إلى عملية تُسمّى “إجماع دلفي” تهدف إلى إبراز تقارب الآراء، من خلال استبيان يتعرّف خلاله المُشارك على آراء الآخرين ويُراجع حججهم وأجوبتهم. ويبقى كل رأي مجهولاً كما لا يتفاعل الخبراء مع الأجوبة.

قائمة الأكثر فعالية:

من أكثر المنتجات فعالية في مجال العناية بالبشرة، يذكر الخبراء الواقي الشمسي المعدني كونه يؤمّن حماية من التجاعيد المُبكرة، الاحمرار، وجفاف البشرة. في هذه القائمة تجدون أيضاً:

• الريتينويدات المُشتقّة من الفيتامين A كونها تُحسّن مظهر التجاعيد، وحب الشباب، والبقع الداكنة، وتوسّع المسام، والبشرة الدهنيّة. هذا بالإضافة إلى تعزيزها إنتاج الكولاجين.

• حمض الأزيليك الذي يُعالج حب الشباب والبقع الداكنة.

• البنزويل بيروكسايد الذي يُعالج حب الشباب والبشرة الدهنيّة.

• حمض الغليكوليك الذي يؤمّن حلولاً لحب الشباب والبقع الداكنة.

• النياسيناميد الذي يُعالج الاحمرار والبقع الداكنة، كما يُحسّن ملمس البشرة ويُخفّف توسّع المسام.

• الفيتامين C الذي يُعالج الخطوط الدقيقة والتجاعيد بالإضافة إلى البقع الداكنة. وهو مُضاد قويّ للأكسدة، يُفتّح البشرة ويحميها من أضرار الجذور الحرة كما يُحفّز إنتاج الكولاجين.

• حمض الساليسيليك الذي يُعالج حب الشباب والبشرة الدهنيّة.