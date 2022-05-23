إليكم النوع الأفضل من السمك لإبقاء الدماغ قويًا!

تعتبر جميع أصناف الاطعمة البحرية ممتازة للصحة بشكل عام، ولصحة الدماغ بشكل خاص. غير أنّ نسبة كبيرة من الناس حول العالم، لا يستهلكون الكمية الموصى بها من الأسماك أسبوعيَا.

والأطعمة البحرية هي أصناف غنية بالعناصر الغذائية المختلفة مثل البروتين، الدهون الصحية، الفيتامين B ،المعادن مثل الزنك،والحديد، والايودين.

وعند الحديث عن تغذية الدماغ، وإبقائه قويًا فإن النوع الأفضل من السمك هو السلمون.

إن اكثر من نصف الدماغ مكوّن من الدهون، لا سيما الأحماض الدهنية أوميغا ٣.

وحوالي ٩٠ بالمئة من الدهون التي تؤلف تركيبة الدماغ هي على شكل حمض (DHA). والسلمون هو مصدر غني لهذا الحمض، بالاضافة الى حمض دهني آخر هو الأوميغا ٣.

يقوم الباحثون بمزيد من الدراسات لفهم قدرة النظام الغذائي على الوقاية من التراجع الادراكي. وما توصّل اليه الباحثون حتى الآن هو أنّ كميات عالية من الأحماض الدهنية مرتبطة بانخفاض خطر الاصابة بتلف ادراكي خفيف.

في هذا السياق، وجدت احدى الدراسات أن العناصر الغذائية الموجودة في الأسماك( من بينها السلمون)، كالفيتامين D، والفيتامين B، والمغنيسيوم والسيلينيوم قد يكون لها تأثير ايجابي على الوظيقة الادراكية.

ومن بين المشاركين في الدراسة الذين كانوا فوق سن الـ ٦٥ سنة، فإن أولئك الذين تناولوا السمك أكثر من مرة في الأسبوع، لاحظوا تحسنًا أفضل في الدماغ من أولئك الذين استهلكوا أقل من حصة سمك في الأسبوع.

بالاضافة الى تزويد الدماغ بالمصادر الأولية للأوميغا ٣، انّ استهلاك السلمون يمكنه أن يساعد في انتاج نوع خارق من البروتين يدعم نمو خلايا الدماغ، وهو أحد أنواع البروتين المسؤولة عن خلق خلايا جديدة .

لمحبّي السلمون، أنتم لا تستمتعون فقط بمذاق هذا السمك اللذيذ، بل انكم تسدون دماغكم خدمة.

وبهدف الوصول الى منافع تناول السلمون، عليكم تناوله مرتين في الأسبوع على الأقل.

وللسلمون فوائد صحية أخرى أهمها:

التزوّد بكمية جيدة من مضادات الأكسدة

تأخذ سمكة السلمون لونها الوردي/البرتقالي من مركب كيميائي يسمى أستازانتين. ولهذا المركب خصائص مضادة للأكسدة تزوّد الجسم بالمنافع الصحية.

كذلك، وجدت بعض الأبحاث أنّ لمركّب الأستازانتين خصائص مضادة للالتهابات، بالاضافة الى تأثير ايجابي في تخفيف خطر الإصابة ببعض انواع السرطان والسكري.

ويعرف السلمون، بشكل خاص، باحتوائه على كمية عالية من الأستازانتين.



تحسين صحة القلب

تعدّ الأحماض الدهنية اوميغا ٣ نافعةً جدا للحفاظ على قلب صحي. ويمكنك ان تجد الأوميغا ٣ في أطعمة كبذور اليقطين، والشيا، وبعض المكسرات كالجوز، وفي السلمون.

فالسلمون هو أحد المصادر الغنية للأوميغا ٣.

ووفق الخبراء، يساعد الأوميغا ٣ القلب من خلال تخفيف مستويات الدهون الثلاثية، وزيادة مستويات الكولسترول الجيد،ما يخفف احتمال الإصابة بأمراض القلب.

الحصول على كمية كبيرة من فيتامين B12

هل شعرت يومًا بأنك متعب ومرهق، فنصحك أحد الاشخاص بتناول مكملات فيتامين B12؟ مردّ ذلك الى أن فيتامين B12 هو عنصر غذائي أساسي للحفاظ على جهاز صحي من الأعصاب وخلايا الدم في الجسم.

وعندما نواجه نقصًا بهذا الفيتامين، فاننا قد نختبر ضعفًا، وخسارة في الوزن، وحتى الاكتئاب.

وبما أن جسمنا لا يستطيع انتاج B 12، علينا أن نحصل عليه من الطعام او المكملات. والخبر الجيد أن سمك السلمون مخزّن بالفيتامين B12.