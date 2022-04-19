الخميس 20 رمضان 1443 ﻫ - 21 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم بعض النصائح للتخلص من الإدمان على الكافيين

19 - أبريل - 2022
كافيين

كافيين

A A A
طباعة المقال

بات شرب ​الكافيين​ عادة وإدماناً للكثير من الأفراد الذين لا يبدأ يومهم من دون أن يدخلوه إلى جسمهم، لما يتضمنه من طاقة منشطة وتعزيز الذاكرة والمزاج وتقليل التعب، وبالتالي زيادة النشاط والإنتعاش.

إلا أن العديد من الدراسات وبحسب خبراء الصحة والتغذية، تشير إلى أن إستهلاك أكثر من 600 مليغرام من الكافيين، ما يعادل 4 إلى 7 أكواب من القهوة، من الممكن أن يسبب الجفاف وارتفاع ضغط الدم وزيادة حموضة المعدة والعصبية والنوم المتقطع طوال الليل إضافة إلى تسارع ضربات القلب.

إليكم بعض النصائح التي تساعدكم

– ضوء الشمس والتمرين المبكر

يرفع ضوء الشمس مستويات الطاقة ويعزز فيتامين د ومن جهة أخرى فإن المرين الصباحي يعزز الطجاقة أيضاً في جسم الإنسا وتدفق الدم وتحسين الحالة المزاجية.

-النوم الجيد

لتحصل على المزيد من الطاقة يحتاج الجسم لساعات نوم كافية أي ما بين 6 والـ8 ساعات
-الإستحمام والترطيب

ترطيب البشرة عن طريق الإستحمام بمياه دافئة وشرب الماء أمر أساسي في تزويد الجسم بالطاقة.

-التفاح ودقيق الشوفان

من المعروف أن الكافيين يمنح جسم الإنسان طاقة فورية، وبدورها السكريات الطبيعية الموجودة التفاح توفر طاقة مستدامة وتحتوي على الكثير من الفيتامينات

-تناول الكثير من العصائر المختلفة الطازجة وأيضاً نوع الشاي الأخضر
-تناول العسل الأسود والخضروات الورقية والمكسرات والبقوليات والزبادي واللبن

-تناول الطعام الغني بالبروتين

-تناول الحبوب الكاملة والحمص.

    المزيد من الصحة

    أطعمة غنية بالألياف
    لماذا تشكّل الألياف غذاءً أساسيًا لمرضى قصور الغدة الدرقية؟
    آلام المعدة
    آلام المعدة أثناء الصيام.. كيف يمكن السيطرة عليها؟
    حليب جوز الهند
    حليب جوز الهند مناسب للصحة الجلدية.. تعرّفوا الى فوائده!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصيدليات
    جريمة المروج: تفاصيل جديدة وتضارب في المعلومات
    وزير التربية للمرشحين: إستعدوا للإمتحانات الرسمية
    النائب إيلي الفرزلي
    ماذا قال الفرزلي لصوت بيروت انترناشونال بعد “دهس” المودعين المعتصمين امام مجلس النواب؟