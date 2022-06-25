إليكم بعض النصائح للتعامل مع الشعر الدهني في الصيف

في فصل الصيف يصبح الشعر الدهني أكثر عرضة للعديد من المشكلات، فمن الممكن أن يتسبب الصيف في زيادة إفراز الدهون التي قد تتسبب في غلق المسام أو التي تتسبب في تقصف الشعر، لذا نتناول خلال هذا التقرير طرق العناية بالشعر الدهني في فصل الصيف وفقًا لما أشارت إليه نورهان حسن خبيرة العناية بالبشرة و الشعر.

الشامبو الخالي من الزيت:

قبل غسل الشعر لابد من أن تكوني حريصة على اختيار نوع الشامبو المناسب لطبيعة فروة شعرك الدهنية، لذا لابد أن تختاري شامبو خاليا من الزيوت ولكنه يحتوي على مكونات أخرى مرطبة لكيلا تتسبب في حدوث جفاف.

الشامبو الجاف:

إفرازات الدهون قد تكون سبب في انسداد مسام فروة الرأس، وهو ما يجعل البعض يميل إلى تكرار غسل شعر الرأس عدة مرات للتخلص من الدهون، ولكن هذا يتسبب في إرهاق الشعر وتساقطه وقد يؤدي إلى نتيجة عكسية ويتسبب زيادة إنتاج فروة الرأس للدهون ، ولتجنب هذه المشكلة يفضل استخدام الشامبو الجاف الذي يمتص الدهون ويجنب مشاكل تكرار غسل الشعر.

ترطيب:

الكثير منا يعتقد أن ترطيب الشعر الدهني يزيد من زيادة نسبة الإفرازات وهذه النية خاطئة ولكن يفضل أن تقومي بترطيب شعرك بنوع مرطب مناسب للشعر الدهني، لأن تجاهل ترطيب الشعر قد يتسبب في زيادة إفرازات الدهون من فروة الرأس.

الصبار:

جل الصبار من أفضل العلاجات التي تصلح للشعر الدهني والتي تعمل على إعادة ترميمه بشكل دائم لذا يمكنكِ أن تقومي بعمل قناع للشعر عن طريق تحضير ملعقتين كبيرتين من جل الصبار مع قطرات من زيت شجرة الشاي وقومي بخلطهما ووضعه على الرأس لمدة 15 دقيقة ثم قومي بشطفه.

عصير الليمون:

المعروف عن الليمون أنه من أفضل الطرق التي تساعدنا في التخلص الدهون لذا قومي بعصر 2 ليمونة على كوب من الماء وقومي بشطف شعرك بها لتخليصه من الدهون الزائدة.