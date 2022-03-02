إليكم بعض النصائح للوقاية من سرطان المعدة

يعتبر سرطان المعدة ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، ويساعد فهم سرطان المعدة في معرفة بنية المعدة ووظائفها الطبيعية، فتتكون المعدة من 5 أجزاء ومن أشهرها القلب.

ووفقا لتقرير موقع ” Onlymyhealth ” تشمل عوامل خطر الإصابة بسرطان المعدة استهلاك أقل للفواكه والخضراوات، واستهلاك الأطعمة المالحة والمدخنة، وتدخين السجائر، ومضغ التبغ، والكحول، وعدوى جرثومة المعدة، والتعرض للإشعاع.

تطور سرطان المعدة

تميل سرطانات المعدة إلى التطور ببطء على مر السنين، وقبل أن تتطور، هناك تغيرات ما قبل سرطانية تحدث غالبًا في البطانة الداخلية (الغشاء المخاطي) للمعدة، نادرًا ما تُظهر هذه التغييرات المبكرة الأعراض وبالتالي لا يتم اكتشافها، قد تسبب السرطانات التي تنشأ في مناطق مختلفة من المعدة أعراضًا مختلفة وتميل إلى نتائج أخرى مختلفة، تتأثر خيارات العلاج اعتمادًا على مكان تواجد الخلايا السرطانية.

متى تستشير الطبيب؟

إذا كان لديك واحد أو أكثر من الأعراض التالية، يُنصح باستشارة الطبيب:

صعوبة في البلع (عسر البلع).

الشعور بالانتفاخ أو الشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام

انزعاج محير في منطقة البطن، عادة فوق السرة

حرقة في المعدة أو عسر هضم حادّين ومستمرين

غثيان مستمر غير مبرر

ألم المعدة

التقيء المستمر مع الدم أو بدونه

فقدان الوزن غير المقصود

إعياء

إمساك

براز داكن اللون بسبب وجود دم متغير

تورم في البطن

علاج سرطان المعدة

العلاجات الرئيسية لسرطان المعدة هي:

1. الجراحة

يمكن إجراء الجراحة لإزالة الخلايا السرطانية في المعدة وفي بعض الأحيان الغدد الليمفاوية القريبة، اعتمادًا على نوع ومرحلة سرطان المعدة، في بعض الأحيان يكون السرطان قد أثر على الأعضاء الأخرى وتحتاج إلى فحصها أيضًا مثل (الاستئصال بالمنظار، واستئصال المعدة الكلي والجزء الفرعي، وإزالة العقدة الليمفاوية، ووضع أنابيب التغذية. والإجراءات الملطفة).

2. العلاج الكيميائي

يستخدم العلاج الكيميائي الأدوية المضادة للسرطان التي يتم حقنها في الوريد أو تناولها كأقراص عادية، تدخل هذه الأدوية مجرى الدم وتنتقل إلى الجسم بأكمله حتى إلى الأعضاء التي تنتشر فيها الخلايا السرطانية.

نصائح للوقاية من سرطان المعدة

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب اتباعها للوقاية من خطر الإصابة بسرطان المعدة:

زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، ويساعد التمرين بانتظام أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة.

النظام الغذائي الذي يتكون من الفواكه والخضراوات الطازجة يقي من مخاطر الإصابة بسرطان المعدة، فقد تكون الفواكه الغنية بالحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت مفيدة.

يزيد تعاطي الكحول من خطر الإصابة بسرطان المعدة، لذا فإن تجنب الكحوليات يقلل من احتمالية الإصابة به.

تجنب استخدام التبغ.

علاج عدوى جرثومة المعدة.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مخاطر وراثية عالية، يمكنهم استشارة أخصائي علم الوراثة لإجراء اختبار جيني.