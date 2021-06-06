إليكم بعض النصائح للوقاية من لسعات البعوض

يعاني الكثيرون من لسعات البعوض المزعجة وخصوصاً خلال فصل الصيف، مما يحرمهم من النوم والراحة في الليل. ولسعات البعوض ليست خطيرة ونادرًا ما تؤدي إلى ردود فعل تحسّسية، لكنها يمكن أن تنقل البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض.

في ما يلي مجموعة من النصائح للوقاية من لسعات البعوض، وفق صحيفة “إكسبريس” البريطانية:

تغطية الجسم

إذا كنت بالخارج في وقت من اليوم تكون فيه الحشرات نشطة مثل شروق الشمس أو غروبها، فقم بتغطية جلدك بارتداء أكمام وسروايل طويلة. وعادة ما يلدغ البعوض حول الوجه لكنه لا يميز، لذا تأكد من تغطية جميع مناطق الجلد وارتداء حذاء مناسب مغلق عندما تكون في الهواء الطلق. ومن الناحية المثالية، ارتدِ ملابس ذات الألوان الفاتحة لأن بعض البعوض ينجذب للملابس ذات الألوان الداكنة.

المواد الطاردة للحشرات

ضع طارد للحشرات على جلدك المكشوف بعد استخدام الواقي الشمسي، والمواد الطاردة التي تحتوي على 50 في المئة من ثنائي إيثيل تولواميد (ثنائي إيثيل تولواميد) هي الأكثر فعالية. ويمكن استخدام منتج يحتوي على زيت الليمون والأوكالبتوس بدلاً من ذلك. وتجنب استخدام أي عطر أو منتجات ذات رائحة نفوذة لأنها قد تجذب البعوض والحشرات الأخرى.

تجنب المسطحات المائية

تجنب التخييم أو الاسترخاء أو قضاء الكثير من الوقت بالقرب من المياه، مثل البرك والمستنقعات، حيث يتواجد البعوض وذباب الخيل عموما بالقرب من مادر المياه، لذا قلل من الوقت الذي تقضيه في هذه المناطق.

واقيات النوافذ

يُنصح بتركيب واقيات للنوافذ في المنزل لإبعاد البعوض والحشرات الأخرى، خصوصاً عندما تضطر لفتح النوافذ في الأجواء الحارة.

كيفية علاج لدغات البعوض

أوّل ما يوصى بالقيام به هو غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون، بعد ذلك، ضع كمادة باردة مثل قطعة قماش مبللة أو باردة من الفانيلا أو كيس ثلج على المنطقة لمدة 10 دقائق على الأقل، خاصةً إذا كانت متورمة. واذا شعرت بالحكة في المنطقة المصابة، ضع كمية من كريم مضاد للحكة أو هيدروكورتيزون لتقليل الحكة والاحمرار والتهيج، ويمكنك أيضًا تناول مضادات الهيستامين وفقًا للتعليمات المدونة على العبوة.