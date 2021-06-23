إليكم تأثير حرارة الجو على ضغط الدم

تناول موقع “هيلث لاين” تأثير ارتفاع درجة حرارة الجو على الإنسان وتحديدا على ضغط الدم لديه، نظرا لأهمية معرفة المخاطر الصحية التي قد نواجهها وكذلك كيفية تجنب أي مشاكل صحية مرتبطة بارتفاع درجة حرارة الجو.

يمكن أن تؤثر نسبة الرطوبة في البيئة المحيطة على شعورك بدرجة الحرارة على النحو الآتي:

إذا كانت درجة حرارة الجو (29 درجة مئوية) لكن لا توجد رطوبة، فستشعر أنها (26 درجة مئوية).

إذا كانت درجة حرارة الجو (29 درجة مئوية)، مع نسبة رطوبة 80 في المئة، فستشعر أن درجة الحرارة (36 درجة مئوية).

وتشكل درجات حرارة الجو المرتفعة خطورة على جسمك، إذا تجاوزت 32 درجة مئوية، حيث قد يتعرض الجسم في هذه الحالة إلى تشنجات ونوبات إجهاد، وتزداد فرص الإصابة بما يعرف بالإجهاد الحراري عند التعرض لدرجات حرارة تتراوح بين (40 درجة مئوية و54 درجة مئوية)، وغالبا ما تؤدي درجة الحرارة التي تزيد عن (54 درجة مئوية) إلى ضربة شمس.

يتأثر ضغط الدم لدى الإنسان بحرارة الجو، حيث تتسبب برودة الطقس الشديدة في ارتفاع ضغط الدم، بينما يؤدي الطقس الحار إلى انخفاض ضغط الدم، حيث يسبب ارتفاع حرارة الجو اتساع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم المحمل بالأكسجين بداخلها، وهو ما يتسبب في انخفاض ضغط الدم.

وتشمل أعراضه

-الإنهاك الحراري

-تشنجات العضلات

-التهابات الجلد الناتج عن الحرارة

-الإغماء

-التعرق الشديد

ا-لدوخة أو الدوار

-سرعة ضربات القلب

-الغثيان

-التقيؤ

العلاجات المتاحة

يمكن علاج الإجهاد الحراري عن طريق الحفاظ على برودة الجسم من خلال وضع قطعة قماش مبللة وباردة على الجسم وتناول رشفات صغيرة من الماء ببطء بعد الاستراحة في مكان بعيد عن الحرارة، أو مكان به مكيف الهواء بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر.

الوقاية

ينصح بالحفاظ على رطوبة الجسم لتجنب المشاكل المرتبطة بالحرارة، وذلك عن طريق شرب كمية كافية من السوائل، لا تعتمد فقط على العطش كدليل على حاجة الجسم للسوائل.

كذلك ينصح بارتداء الملابس المناسبة للطقس، فالملابس السميكة جدًا تسبب زيادة حرارة الجسم وبالتالي زيادة التعرق وفقد السوائل، كذلك حاول وضع واق من الشمس عندما يكون ذلك ممكنًا لتجنب حروق الشمس.

عوامل تزيد من خطر ارتفاع درجة الحرارة

-أن يكون عمر الشخص أصغر من 4 أو أكبر من 65.

-التعرض لتغير مفاجئ في الطقس من بارد إلى حار.

-زيادة الوزن أو السمنة المفرطة.

-تناول أدوية مثل مدرات البول ومضادات الهيستامين، وذلك بحسب “سبوتنيك”.