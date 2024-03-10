إليكم خطأ يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

أفاد موقع “هيلث دايجست” بأن سرطان القولون يحدث عندما تتشكل الأورام الخبيثة داخل البطانة الداخلية للقولون بسبب تراكم نمو الخلايا غير الطبيعية.

ووفقاً لمنظمة “مكافحة سرطان القولون والمستقيم”، فإن “ما يقدر بنحو 1 من كل 20 شخصاً مُعرّضون لخطر الإصابة بسرطان القولون”.

وأشار “هيلث دايجست” إلى أن: “الوراثة قد تلعب دوراً في مخاطر الإصابة بالمرض، لكن هناك أيضاً عوامل خارجية، مثل الإستهلاك المفرط للكحول أو السكر أو الأطعمة المصنّعة أو اللحوم الحمراء”.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت بعض الأبحاث أن عادات التبرز قد تزيد أيضاً من خطر الإصابة بسرطان القولون.

وبحسب ما جاء في الموقع، فإن “تأخير التبرز وحبسه لمدة طويلة يجعل بطانة القولون أكثر عرضة للالتهاب، كما يؤدي إلى الإمساك، لذلك ينصح الأطباء دائما بضرورة التبرز عند الشعور بالحاجة لذلك”.