الأحد 29 شعبان 1445 ﻫ - 10 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم خطأ يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون

منذ 12 دقيقة

سرطان القولون

A A A
طباعة المقال

أفاد موقع “هيلث دايجست” بأن سرطان القولون يحدث عندما تتشكل الأورام الخبيثة داخل البطانة الداخلية للقولون بسبب تراكم نمو الخلايا غير الطبيعية.

ووفقاً لمنظمة “مكافحة سرطان القولون والمستقيم”، فإن “ما يقدر بنحو 1 من كل 20 شخصاً مُعرّضون لخطر الإصابة بسرطان القولون”.

وأشار “هيلث دايجست” إلى أن: “الوراثة قد تلعب دوراً في مخاطر الإصابة بالمرض، لكن هناك أيضاً عوامل خارجية، مثل الإستهلاك المفرط للكحول أو السكر أو الأطعمة المصنّعة أو اللحوم الحمراء”.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت بعض الأبحاث أن عادات التبرز قد تزيد أيضاً من خطر الإصابة بسرطان القولون.

وبحسب ما جاء في الموقع، فإن “تأخير التبرز وحبسه لمدة طويلة يجعل بطانة القولون أكثر عرضة للالتهاب، كما يؤدي إلى الإمساك، لذلك ينصح الأطباء دائما بضرورة التبرز عند الشعور بالحاجة لذلك”.

    المزيد من الصحة

    داء الخامس أو متلازمة الخد المصفوع هو مرض فيروسي يسببه فيروس البارفو البشري B19
    متلازمة الخد المصفوع.. معلومات لم تكن تعرفها من قبل عن هذا المرض!
    هل الأطعمة فائقة التصنيع تسبب الموت المبكر؟
    نصيحتان لتقليل خطر سرطان الأمعاء

    الأكثر قراءة

    ناسا تحذر من عاصفة شمسية عنيفة قد تضرب الأرض
    يوم قيامة الإنترنت.. ناسا تكشف تفاصيل خطيرة عن حدث قد يغير العالم في 2025
    جوزا سفر
    ثلاثة أشخاص فقط في العالم يمكنهم التنقل بدون جواز سفر.. من هم!؟
    مدرسة - تعبيرية
    فيروس جديد ينتشر بسرعة بين طلاب المدارس في لبنان!