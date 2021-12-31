السبت 28 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 1 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم عدد حبات الموز والبيض التي يجب تناولها يوميا

31 - ديسمبر - 2021
الموز

الموز

A A A
طباعة المقال

يحتاج الشخص إلى استهلاك ما لا يقل عن 30 غراما من الألياف يوميا، وهو ما يعادل عشر موزات.

وقالت خبيرة التغذية البريطانية كيث ليلين ووترز، إن عشر حبات من الجزر و 250 غراما من الفستق تحتوي على نفس الكمية من الألياف.

وفقا لها، عند اختيار المنتجات، من المهم أولا وقبل كل شيء، التركيز ليس على محتواها من السعرات الحرارية، ولكن على توافر العناصر الغذائية.

وأضافت ووترز أنه وفقا للإحصاءات، لا يأكل الكثير من الناس ما يكفي من البروتين والألياف، كما أنهم يأكلون القليل جدا من الخضار والفواكه.

وأشارت الخبيرة إلى أنه وفقا للقواعد الصحية، يجب أن يستهلك الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 50 عاما 56 و 45 غراما من البروتين على التوالي. ولكبار السن، من المفيد زيادة مقدارها زيادة طفيفة بمعدل 1-1.2 غراما لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

وأكدت أن حوالي 50 غراما من البروتين يأتي في أربع بيضات كبيرة أو 250 غراما من شرائح السلمون.

وتابعت الخبيرة البريطانية أنه بالإضافة إلى ذلك، يحتاج كل شخص إلى استهلاك 30 غراما من الألياف يوميا، مشيرة إلى أنه للحصول على هذه الكمية يمكن تناول حوالي 150 غرام من دقيق الشوفان أو عشر موزات أو عشر جزرات أو 300 غرام من العدس المسلوق أو 250 غراما من الفستق.

كما أكدت الخبيرة إلى التنوع كأحد المبادئ الأساسية للأكل الصحي، داعية إلى دمج خمس حصص على الأقل من الخضار ووجبتين من الفاكهة يوميا النظام الغذائي، وما لا يقل عن 25 نوعا من الخضار المختلفة في الأسبوع.

    المزيد من الصحة

    كورونا
    كورونا
    أبرز أعراض “أوميكرون”.. يمكنك سماعه قبل الشعور به
    المشروبات المحلاة بالسكر لها أثار خطيرة على الصحة
    احذره.. مشروب يضاعف خطر الإصابة بسرطان الأمعاء
    كورونا
    كورونا
    توقع غريب بشأن موعد انتهاء “موجة العدوى” بمتحور أوميكرون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اشتباكات في الشياح
    بالفيديو.. معركة رأس السنة في الشياح!!
    الدولار
    قبل ساعات من استقبال العام الجديد.. كم سجل دولار السوق السوداء؟
    ميشال حايك
    بشار الأسد وصحون فضائية والعالم يحبس أنفاسه.. ماذا قال ميشال حايك عن “2022”؟