إليكم علاج وطرق الوقاية من الـ”أكزيما”

يعتبر الإكزيما مرض جلدي مزمن يصيب الملايين حول العالم، من الأطفال والبالغين، فيتجلى في شكل نوبات تهيج جلدية، تختلف شدّتها وأعراضها من فرد إلى آخر.

فيما يلي، تقرير يكشف العلاج وطرق الوقاية:

لا يوجد في الوقت الحاضر علاج نهائي للإكزيما، في حين من الممكن احتواء وتهدئة النوبات، وذلك بفضل استراتيجيات الرعاية المناسبة. في معظم الحالات، يصف الطبيب للمريض كريم أو مرهم كورتيكوستيرويد موضعياً. يجب أن يُطبق مرة أو مرتين في اليوم، حتى تختفي الآفات الجلدية، عادة في غضون أسبوع إلى ثلاثة أسابيع. يساعد هذا النوع من العلاج الموضعي في تخفيف الحكة أثناء النوبات دون منع ظهورها. في حالة الفشل أو الأعراض المزعجة للغاية، يمكن للطبيب أن يوجه المريض إلى مضادات الهيستامين، لفترة قصيرة، أو إلى معدلات المناعة للاستخدام الموضعي (عقار تاكروليموس الموضعي). لكن حذارِ، فهي تؤدي إلى آثار جانبية كبيرة، ولا ينصح بها للأفراد دون سن 16 عاماً.

مهما كان العلاج الموصى به، من المهم أن ترافقه تدابير النظافة مثل: تجنّب المواد المسببة للحساسية، والدخان، ومنتجات التجميل العدائية، وما إلى ذلك. تزيد هذه التدابير بشكل كبير من فرص فعالية العلاج، وتقلل من خطر الانتكاس.

وفي حالة العدوى البكتيرية لآفات الإكزيما، فإنَّ رعاية المريض تشمل أيضاً المضادات الحيوية والمطهرات.

أخيراً، تكون الإكزيما لدى بعض الأشخاص شديدة ومقاومة، في هذه الحالة، قد يُفضل العلاج الأثقل: العلاج بالضوء UVA / UVB (فعّال على المدى القصير) ، Ciclosporin (مثبط المناعة الثقيل) أو الدوبيلوماب (مضادّ محدد يتم إعطاؤه عن طريق الحقن). من الممكن أيضاً الحصول على علاج بالمنتجع الصحي في منتجعات متخصصة.

طرق الوقاية من الإكزيما

فيما يتعلق بالإكزيما التأتبية، لا توجد طريقة وقائية فعّالة بشكل واضح. من ناحية أخرى، يمكن للمرضى المصابين إبطاء النوبات من خلال دمج بعض إجراءات النظافة في حياتهم اليومية. كما يجب أن يعتنوا ببشرتهم من خلال:

– الاستحمام بماء فاتر، وليس بشكل متكرر.

– استخدام منتجات التنظيف المناسبة (صابون خفيف وخالٍ من الرائحة).

– استخدام كريمات أو مستحضرات ترطيب جيدة النوعية يومياً.

– تناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة: أوميغا 3، وفيتامينات أ A و إي E وغيرها.

– تجفيف الجسم بمنشفة ناعمة.

– تجنب الأجواء شديدة الحرارة أو الرطوبة أو الجافة جداً.

– تفضيل المنسوجات القطنية على الأقمشة الصناعية أو الصوفية.

يجب على الأفراد المصابين بالإكزيما والذين يتعرضون لمنتجات عدوانية و/ أو بيئة (منتجات كيميائية، مواد باردة، مواد كاشطة، إلخ) التأكد من أنهم يرتدون معدات واقية (قفازات، ملابس تغطية). أخيراً، في حالة الإصابة بالإكزيما التلامسية المرتبطة بمسببات الحساسية المحددة، فمن المستحسن تجنب أي اتصال معها.