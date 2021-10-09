إليكم علامات نقص الحديد في الجسم

يتسبب نقص الحديد في الجسم باضطراب في مستويات خلايا الدم الحمراء، حيث يدخل الحديد في إنتاج الهيموغلوبين، البروتين الضروري لتركيب خلايا الدم الحمراء.

وأكد العلماء أن نقص الحديد في الجسم هو حالة طبية خطيرة قد تتطور لحدوث أورام وزيادة في عدد كريات الدم البيضاء، كما ذكر موقع “إيزفيستيا”.

ويشير الخبراء أن الدوخة والتعب هي العلامات الرئيسية لنقص الحديد في الجسم، مما يحتم إجراء فحص دم شامل يضم تحليلا للحديد والفيريتين للتأكد من نقص الحديد ومعالجته.

وأوضح الأطباء أن المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي والأمعاء، بالإضافة إلى الحساسية هم أكثر عرضة لنقص الحديد، الذي يتسبب في تدمير عضوي في الجهاز الهضمي بسبب وجود التهاب مستمر.

وذكر الخبراء عددا من أعراض نقص الحديد، مثل: شحوب البشرة، انقطاع النفس، دوار وصداع، خفقان القلب، جفاف البشرة وضعفها، تورم وحرقة في الفم واللسان، متلازمة تململ الساقين، أظافر ضعيفة، شعور بالقلق الدائم، برودة القدمين واليدين، بالإضافة إلى التعرض المستمر للالتهابات.

وينصح الخبراء باللجوء إلى الطبيب لعلاج نقص الحديد في الدم، وتناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ، تناول أطعمة تعزز امتصاص الحديد مل فيتامين “C”، تجنب الأطعمة التي تعيق امتصاص الحديد مثل القهوة والشاي، تناول مكملات الحديد مصحوبا بكأس من عصير البرتقال.