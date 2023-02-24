إليكم فوائد الكرفس الصحية

يُعتبر الكرفس من النباتات العطرية التي لها رائحة شديدة فهو من عائلة الخيميات التي تضم البقدونس والشمر، لكنه يزرع في الظل وبالتالي فهو أقل في الكلوروفيل لذلك هو أقل أفراد العائلة اخضراراً.

ويعد الكرفس من الخضار التي تؤكل إما نية أو مطبوخة لفوائدها الضرورية لصحة وجسم الإنسان.

تناول الكرفس يمد الجسم بعناصر هامة مثل الكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، ومواد كربوهيدراتية وهلامية، وعناصر مهدئة.

كما أن الكرفس من الخضروات التي تعتبر نبات قلوي إذ يحتوي على حوالي 95% من الماء، كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف مما يجعل له قائمة لا تصدق من الفوائد الصحية.

فوائد الكرفس الصحية

تخفيض ضغط الدم المرتفع: يعمل الكرفس على خفض الضغط المرتفع لاحتوائه على البثاليدز النشطة التي تعمل على استرخاء عضلات الشرايين وبالتالي تمدد الأوعية الدموية و زيادة تدفق الدم مما يساعد على تنظيم ضغط الدم.

تقوية المناعة: يعزز الكرفس من المناعة في الجسم ويجعله أكثر نشاطاً وكفاءة لأنه غني بفيتامين C.

مكافحة الالتهاب: يقلل الكرفس من التهابات الرئة، أو الربو، و التهاب المفاصل، وهشاشة العظام، واضطرابات الروماتيزم.

الوقاية من التهابات المسالك البولية: بذور الكرفس تساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية ومشاكل الكلى واضطرابات المثانة لأنها تساعد في القضاء على حمض اليوريك لخواصها المدرة للبول.

مكافحة السرطان: تقليل خطر الإصابة بالسرطان إذ يحتوي الكرفس على الفثالين والفلافونويد وهي مكونات تمتلك خصائص مضادة للأكسدة تساهم بشكل فعال في محاربة الجذور الحرة وتمنع تشكل الخلايا السرطانية.

تعزيز صحة العين: يساعد الكرفس في الحفاظ على صحة العين ويقلل من فرص الإصابة بالمياه البيضاء ويحمي من التنكس البقعي لاحتوائه على فيتامين A ومجموعة من العناصر الغذائية التي تمنع الضمور وتحمي العين.

المساهمة في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي: يتمتع بتأثيرات عظيمة للمصابين بالإمساك والغازات واحتقان الطمث عند النساء وبعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب.

علاج الأرق: يعمل الكرفس على معالجة الأرق فهو يخفف الكثير من الإجهاد حيث أن المغنسيوم والزيوت العطرية الموجودة فيه تعمل على تهدئة الجهاز العصبي.

تعزيز صحة الدماغ: يساهم الكرفس في وقاية خلايا الدماغ من تأثير عدم وصول الأكسجين الكافي الذي يسببه عدم وصول الدم الكافي لهذه الخلايا.