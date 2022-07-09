إليكم فوائد الكركم في الوقاية من الأمراض السرطانية

يُعتبر السرطان مرض تسبّبه التغيرات الجينية التي تؤدي إلى نمو الخلايا غير المنضبط وتكوين الورم.

ويعود السبب الأساسي للسرطانات (غير العائلية) هو تلف الحمض النووي وعدم الاستقرار الجينومي. وهناك أقلية من السرطانات ناتجة عن طفرات جينية وراثية.

ترتبط معظم أنواع السرطان بأسباب بيئية أو أنماط الحياة أو السلوك.

في هذا المجال، كشف خبير التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينسبورغ، فوائد الكركم في الوقاية من الأمراض السرطانية.

ويشير الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن الكركم من التوابل المفيدة لصحة الجسم وخاصة في الوقاية من الأورام الخبيثة.

ويقول: “اكتشف التأثير المباشر لمادة الكركمين، حيث اتضح أنها تعيد حساسية الخلايا السرطانية إلى عوامل الاستماتة (الموت المبرمج للخلية)، اي أن هذه الخلايا تدمر نفسها بنفسها. كما اتضح أنه في حالة استهلاك الكركم بصورة منتظمة ينخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كثيرا، وكذلك سرطان الثدي والبروستات”.