إليكم فوائد اللوز الهندي في تخفيف الوزن والتنحيف

مقارنة ببقية المكسرات، يلعب اللوز الهندي دوراً مهماً في تخفيف الوزن والتنحيف، على الرغم من احتوائه على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية. وهو غني بالألياف ويعطي شعوراً سريعاً بالشبع يدوم فترة طويلة.

اللوز الهندي: فوائد بالجملة

– إن مذاق اللوز الهندي يشبه مذاق اللوز العادي ويمكنكِ تناوله نيئاً، مطبوخاً أو حتى محمّصاً. يمكنكِ استخدام اللوز الهندي لتحضير مخبوزات مثل الكوكيز، الخبز والحلويات بالإضافة إلى وصفات مالحة مثل الشوربة واليخنات، إذ يمتلك قشرة خارجية طرية، وطبقة داخلية رقيقة.

-اللوز الهندي من النباتات الطبيعية التي تشتهر زراعتها في المناطق الآسيوية. يستخدم على مستوى العالم في مجالات متنوّعة وكثيرة، منها المجالات الصحية، الغذائية والتجميلية.

-اللوز الهندي يحتوي في تركيبته الطبيعية على خصائص تفيد في علاج العديد من المشاكل الصحية، لذا يطلق عليه أحياناً الصيدلية المتكاملة.

-يتمتّع بفوائد علاجية كثيرة للجسم، حيث يعتبر علاجاً فعّالاً وقوياً لبعض الأمراض الخطيرة، مثل الأورام السرطانية، كذلك هو مفيد جداً للجهاز الهضمي ويعمل على علاج جميع اضطراباته، حيث يسهّل عملية الهضم ويحفّز نشاط المعدة، كما يحمي الجسم من تراكم السموم فيه، ويزيد من مرونة الحركة بالقولون والأمعاء.

-يستخدم في علاج حالات التوتر، القلق والصداع. ويعتبر من المواد المعقّمة والمضادّة للبكتيريا والفطريات التي تخلّص البشرة من الحبوب والبثور.

-يدخل اللوز الهندي في علاج بعض الأمراض الصعبة، مثل الأمراض الجلدية كالجرب، الصدفية والجذام وغيره.

– يستخدم في علاج اضطرابات الجهاز التنفسي المتعدّدة، مثل التهاب القصبات الهوائية واحتقان الصدر.

– يساعد على تنظيف الجسم من السموم التي قد تتراكم به، كما يساهم في تنظيف القولون والأمعاء.

اللوز الهندي وخسارة الوزن

رغم احتواء اللوز الهندي على نسبة عالية من الدهون، إلا أنه يساهم بشكل كبير في تنحيف الجسم وفقدان الوزن. ومقارنة بباقي المكسرات، فإنه يعمل على فقدان الوزن بشكل أسرع وصحي أكثر.

– يعمل على تنشيط عملية التمثيل الغذائي على عكس المكسّرات التي لا تدعم هذه العملية على النحو الكافي، نظراً لاحتوائها على الألياف التي تؤمن الشعور السريع بالشبع.

اللوز الهندي والسكري

-اللوز الهندي معروف بأنه منخفض الكربوهيدرات، غني بالبروتينات والدهون الصحية والألياف؛ مما يجعله من الأغذية التي ينصح بها لمريضات السكري.

-يحتوي على نسبة كبيرة من المغنيسيوم، كما يساعد بدوره على التحكّم في نسبة السكر في الدم والحفاظ على توازنها.

-إن عنصر المغنيسيوم الموجود باللوز الهندي يدعم كفاءة الإنسولين بشكل كبير، ويخفِّض نسبة مقاومته في الجسم، مما يعمل على استقرار حالة مريضات السكري من النوع الثاني.

اللوز الهندي وصحة البشرة

-يحتوي اللوز الهندي على نسبة كبيرة من مركّبات مهمة لعلاج الالتهابات التي تصيب البشرة والجلد، والتي تعمل على تطهير وتنقية البشرة من البثور وحب الشباب، كما تعمل على ترطيب البشرة وإعطائها اللمعان الطبيعي.

-بسبب خصائصه المعقّمة والمطهّرة للجلد، فهو يعالج الالتهابات الجلدية والحروق، كما يدخل في علاج العديد من الأمراض الجلدية الصعبة، مثل الإكزيما الصدفية، الجرب والجذام.