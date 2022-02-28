إليكم فوائد المشي على أصابع القدمين

كشفت الدكتورة يوليا بيلوسليودوفا، أخصائية إعادة التاهيل، فوائد المشي على أصابع القدمين في حرق السعرات الحرارية وتقوية العضلات.

وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن المشي على أصابع القدمين، يساعد على تشغيل العضلات بفعالية أعلى قبل التدريب ويحفز جميع الأنسجة الضامة والمستقبلات العصبية في القدم.

وتقول، “تتكون القدم من عدد كبير من العظام والروابط والعضلات. وتقع على جلد القدم العديد من المستقبلات العصبية، ولكي تعمل هذه المجموعة من الأعصاب بفعالية، يجب أن نهتم بها اهتماما خاصا، لذلك فإن المشي على أصابع القدمين هو أحد التمارين التي تساعد على تنشيط القدم وزيادة نشاط عضلات الساقين والظهر”.

وتضيف الخبيرة، إن المشي على أصابع القدمين يساعد أيضا على التخلص من الوزن الزائد لأنه يحتاج إلى طاقة أكبر مقارنة بالمشي الاعتيادي.

وتقول: “يجب أن نتذكر مع أن القدم تتحمل ثقلا كبيرا، يجب أن نعتني بها عند أداء التمارين الرياضية بما فيها المشي على أصابع القدمين”.

ومن جهة أخرى، إليك فيما يلي، بعض النصائح التي يجب اتباعها قبيل ممارسة التمارين الرياضية:

1- احرص على تناول الطعام قبل التدريب بمدة تتراوح بين 60 إلى 90 دقيقة، ثبت أن تناول وجبة قبل بدء التمرين يمنح الجسم الطاقة المطلوبة والقدرة على التحمل.

2- احرص على استخدام اسطوانة رغوة قبل التدريب بمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، تبين أن تلك الاسطوانة تزيل العقد في الأنسجة، تحسن جودة العضلات وتزيد قدرة الجسم على التنقل.

3- احرص على القيام ببعض الحركات الحيوية قبل التدريب بمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، فتمديد العضلات من وضع الثبات على سبيل المثال – كصورة من صور الإحماء البدني – يمنح الجسم مكاسب كبيرة على المدى البعيد في ما يخص القدرة على التنقل والمرونة والقوة.

4- احرص على القيام باحد تمارين الإحماء في بداية التمرين، ثبت أن هذا الإحماء يساهم بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70 % من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمرين، ولاتقاء خطر التعرض للإصابة، ولتحسين الأداء أثناء ممارسة التمارين.