إليكم فوائد تناول الأرز البني يومياً

يعتبر الأرز البني من الحبوب الكاملة وهو الأرز الأبيض قبل نزع القشرة وتخليصه من الألياف.

وبما أن الألياف مهمة جدا لصحة الإنسان ولابد أن يحتوي عليها النظام الغذائي اليومي، فإن الأرز البني أفضل من الأبيض. وعلى الرغم من احتواء الأرز الأبيض على فيتامينات وحديد، إلا أن أغلب القيمة الغذائية توجد في القشرة التي يتم نزعها.

فوائد تناول الأرز البنى يوميًا:

1- فقدان الوزن

يمكن أن يساعد الأرز البني بالفعل في إنقاص الوزن، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تمنحك الشعور بالشبع لفترة أطول، كما تساعد في تنظيم الهرمونات المرتبطة بالتحكم في الشهية، وبالتالي تقليل مستوى هرمونات الجوع، لذلك يساعدك الأرز البني على استهلاك سعرات حرارية أقل بشكل عام مما يدعم فقدان الوزن على المدى الطويل.

2- السيطرة على مرض السكري

المسبب الرئيسي لمرض السكري هو استهلاك نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تتوافر بكثرة في الأرز الأبيض، على العكس بالنسية للأرز البنى منخفض الكربوهيدرات بما يحافظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، لذلك يمكن لمرضى السكري الاستفادة من تناول الأرز البني يوميًا خاصة أنه يتم هضمه بشكل أبطأ مقارنة بالأرز البنى.

3- خفض مستويات الكوليسترول

أظهرت الدراسات أن النظام الغذائي الغني بالألياف لديه القدرة على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، خاصة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

قد يكون تناول الأرز البني كل يوم خيارًا أفضل من تناول الأرز الأبيض، إن تفوقه الغذائي يجعله خيارًا صحيًا ومفيدًا، ويمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، فمن المعروف أن الحبوب الكاملة أكثر فائدة للصحة بشكل عام، كما أن وفرة المعادن في الأرز البني يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة جسمك ووظائفه بشكل كامل.