إليكم فوائد تناول اللوز بانتظام

يتميز اللوز بأنه منخفض الكربوهيدرات ومليء بالعناصر الغذائية وله مذاق أكثر حلاوة ويصنع من اللوز المطحون وله قيمة غذائية عالية.

ويحتوي اللوز على العديد من العناصر الغذائية المهمّة والمفيدة للجسم، كالبروتين، والألياف، وحامض الفوليك، والحديد، ومضادات الأكسدة. لذا، إنّ تناوله يُعدّ خياراً ممتازاً، خصوصاً أنك بذلك تستفيد من المنافع التالية التي كشفها موقع “Healthline”:

– يحتوي اللوز على سعرات حرارية منخفضة، ما يعني أنه يمكنك تناول حفنة صغيرة منه يومياً أثناء اتّباعك حميات غذائية هادفة للتخلّص من الوزن الزائد.

– عند تناولك حفنة من اللوز، أنت تساعد جسمك على تنظيم معدل الكولسترول في الدم والحدّ من ارتفاعه، وذلك بفضل العناصر الغذائية والدهون الجيّدة التي يحتويها.

– يساهم اللوز في تنظيم نسبة السكّر في الدم، والفضل يرجع إلى قدرته على توفير الشبع لفترة زمنية طويلة، وأيضاً لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

– أثبتت الدراسات الطبية الأخيرة أنّ تناول اللوز يُعدّ خياراً رائعاً لزيادة نشاط الدماغ، وتحفيز الذاكرة. لذا، عليك تناول حفنة منه للحصول على ذاكرة قوية ونشِطة.