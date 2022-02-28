الأثنين 27 رجب 1443 ﻫ - 28 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم فوائد تناول اللوز بانتظام

منذ 10 ساعات
اللوز

اللوز

A A A
طباعة المقال

يتميز اللوز بأنه منخفض الكربوهيدرات ومليء بالعناصر الغذائية وله مذاق أكثر حلاوة ويصنع من اللوز المطحون وله قيمة غذائية عالية.

ويحتوي اللوز على العديد من العناصر الغذائية المهمّة والمفيدة للجسم، كالبروتين، والألياف، وحامض الفوليك، والحديد، ومضادات الأكسدة. لذا، إنّ تناوله يُعدّ خياراً ممتازاً، خصوصاً أنك بذلك تستفيد من المنافع التالية التي كشفها موقع “Healthline”:

– يحتوي اللوز على سعرات حرارية منخفضة، ما يعني أنه يمكنك تناول حفنة صغيرة منه يومياً أثناء اتّباعك حميات غذائية هادفة للتخلّص من الوزن الزائد.

– عند تناولك حفنة من اللوز، أنت تساعد جسمك على تنظيم معدل الكولسترول في الدم والحدّ من ارتفاعه، وذلك بفضل العناصر الغذائية والدهون الجيّدة التي يحتويها.

– يساهم اللوز في تنظيم نسبة السكّر في الدم، والفضل يرجع إلى قدرته على توفير الشبع لفترة زمنية طويلة، وأيضاً لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

– أثبتت الدراسات الطبية الأخيرة أنّ تناول اللوز يُعدّ خياراً رائعاً لزيادة نشاط الدماغ، وتحفيز الذاكرة. لذا، عليك تناول حفنة منه للحصول على ذاكرة قوية ونشِطة.

    المزيد من الصحة

    لياقة بدنية
    الحفاظ على لياقتك البدنية يقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى الثلث!
    ادوات تنظيف
    دراسة تحذر: منتجات التنظيف تُعرّض الناس لجزيئات التلوث بنفس معدل دخان السيارات!
    موز
    للموز فوائد صحية كثيرة.. تعرّف إليها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قاذفة اللهب الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    السلاح الأخطر في العالم.. روسيا تستقدم “قاذفة اللهب” الى أوكرانيا (فيديو)
    فادي شربل كارين رزق الله
    كارين رزق الله تحسم الجدل بشأن علاقتها بزوجها
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مسؤول روسي يعتذر عن غزو بلاده لأوكرانيا