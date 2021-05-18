الجمعة 11 ذو القعدة 1443 ﻫ - 10 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم فوائد حقن البوتوكس الطبية!

18 - مايو - 2021
بوتوكس

حقنة بوتوكس

A A A
طباعة المقال

يظن الكثيرون أن البوتوكس يستخدم فقط لإخفاء التجاعيد أو جعل الشفتين تبدوان أكثر امتلاء، إلا أنه في الواقع له أيضا مجموعة من الاستخدامات الطبية، منها التالي:

-الصداع النصفي: “يحدث الصداع النصفي أحيانا بسبب توتر شديد في عضلات الوجه وفروة الرأس”، ويمكن أن يساعد البوتوكس في إضعاف هذه العضلات مؤقتا، ما يؤدي إلى تحرير التوتر.

-متلازمة المفصل الفكي الصدغي (TMJ): تحدث متلازمة المفصل الفكي الصدغي عندما لا تعمل العضلة التي تربط الفك بجمجمتك بشكل صحيح، ما يسبب الألم وصعوبة في المضغ. وهناك العديد من أسباب الإصابة بمفصل الفك الصدغي، بما في ذلك صرير الفك أو صرير الأسنان، غالبا أثناء النوم. ويمكن أن يساعد استرخاء هذه العضلة بالبوتوكس على التخلص من التوتر في الفك وتخفيف الألم.

-التعرق المفرط: يمكن حقن البوتوكس في أي مكان يكون لديك فيه تعرق مفرط، عادة في فروة الرأس أو الإبط أو الفخذ أو اليدين أو القدمين، حيث يتم التحكم في التعرق عن طريق غدد ملفوفة في العضلات، لذا فإن لمس البوتوكس عضلات الغدد العرقية سيوقف إنتاج العرق، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

    المزيد من الصحة

    بذور الخردل
    هل تساءلتم يومًا عن فوائد الخردل.. إليكم أبرزها!
    اطعمة معززة للسعادة
    تناول هذه الأطعمة لتقوية أوتار وأربطة الجسم
    مشروب الطاقة.. هذا ما يحدث لجسمك بعد تناوله!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء إلى مزيد من الارتفاع
    مجلس الوزراء
    فضيحة الوزير وامتعاض الموظفين!
    حفار القبور السوري
    شهادة مرعبة.. “حفار القبور” السوري: دفنت حوالي 600 جثة أسبوعيا