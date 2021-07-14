إليكم فوائد ريجيم البروتين

ريجيم البروتين هو نظام غذائي يقوم على خفض الوزن بصورة سريعة مع الحفاظ على الكتلة العضلية عن طريق استمدادها من النظام الغذائي. يقلل هذا النظام الغذائي استهلاك السعرات الحرارية بشدة مع زيادة تناول الأطعمة الغنية بالبروتين.

يمتنع استهلاك الكربوهيدرات والدهون في هذا النظام الغذائي بحيث تكون نسبة بسيطة جدًا منهم أو شبه غير مستهلكة. يُعد اتباع هذا النظام الغذائي دون استشارة طبية أمر خطير ولايجب المجازفة به، وعادة ما يقسم متبعو هذا النظام الغذائي خطتهم الغذائية إلى مرحلتين رئيسيتين:

المرحلة المكثفة

مرحلة التغذية

تستمر المرحلة المكثفة ستة أشهر وفيها تنحصر السعرات الحرارية إلى أقل من 800 سعر حراري في اليوم. بالنسبة للبروتين، يتوجب تناول 0.7 جرام من البروتين لكل رطل (1.5 جرام لكل كجم) من وزن الجسم. ونتيجة لأن هذا النظام يحد من الكربوهيدرات والدهون فيجب أن يُتَحصل على البروتين من الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدواجن والأسماك والبيض واللحم الأحمر.

يمكن حصر الدهون إلى 20 جرامًا في اليوم فقط.

مكملات الفيتامينات ومكملات المعادن كالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، تضاف إلى الوجبات بانتظام للوقاية من نقص التغذية.

خلال مرحلة التغذية:

يجب فيها رفع نسبة الكربوهيدرات والدهون ببطء مرة أخرى إلى النظام الغذائي، وتدريجيًا يتم انقاص جرامات البروتين اليومية بمقدار 7-14 جرامًا شهريًا.

تستمر مرحلة إعادة التغذية 6-8 أسابيع. وتكون الكربوهيدرات 45 جرامًا يوميًا في الشهر الأول، إلى أن تكون 90 جرامًا يوميًا خلال الشهر الثاني.

فوائد رجيم البروتين أو صيام البروتين المعدل

تظهر الدراسات أن صيام البروتين المعدل يمكن أن يكون فعالًا لفقدان الوزن السريع عند إجراؤه تحت إشراف طبي مناسب. وذلك لأن النظام الغذائي منخفض للغاية في السعرات الحرارية وغني بالبروتين، مما يعزز فقدان الوزن.

في دراسة على صيام البروتين المعدل فقد المشاركين 11 كيلوجرامًا على مدى 6 أشهر.

وفي دراسة أخرى أقدم، أظهرت نتائج ربما مغايرة عن الأولى واستغرقت 6 أسابيع وجد أنه بعد صيام البروتين المعدل قلت الدهون في الجسم لدى خمسة عشر شخصًا بمقدار 14 كيلوجرامًا دون تغيير كتلة العضلات بشكل ملحوظ.