إليكم فوائد زيت الزيتون المذهلة

زيت الزيتون غني بالمركبات الواقية التي تؤثر بشكل إيجابي على الصحة بعدة طرق، بما في ذلك الحماية من أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

تعرفوا إلى أهم الفوائد الصحية الخاصة بزيت الزيتون:

1 يعزز صحة القلب

يمكن أن تساعد خيارات النظام الغذائي ونمط الحياة في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تعزيز مستويات الدهون الصحية في الدم، وضغط الدم، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، ومنع تصلب الشرايين.

إن تصلب الشرايين هو المصطلح الطبي لسماكة أو تصلب الشرايين الناجمة عن تراكم الترسبات. تتشكل اللويحة ببطء مع مرور الوقت، حيث تتراكم الدهون وخلايا الدم والكوليسترول والمواد الأخرى في الشرايين، مما يحد من تدفق الدم. تصلب الشرايين هو السبب الرئيسي لأمراض القلب.

تبين أن الأنظمة الغذائية الغنية بزيت الزيتون، مثل أنماط الأكل للأشخاص الذين يعيشون على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، تحمي من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل تصلب الشرايين.

يحتوي زيت الزيتون على مركبات، بما في ذلك مضادات الأكسدة الفينولية، التي تقلل من إنتاج الجزيئات الالتهابية التي تعزز تصلب الشرايين. على سبيل المثال، الأوليوروبين هو مركب فينولي موجود في زيت الزيتون يساعد على تقليل الالتهاب ويمنع التعبير عن جزيئات الالتصاق، التي تلعب أدوارًا رئيسية في تطور وتطور تصلب الشرايين.

تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بزيت الزيتون قد تساعد في تقليل تطور تصلب الشرايين. حيث وجدت دراسة أجريت عام 2021 وشملت 939 شخصًا يعانون من أمراض القلب، أن المشاركين الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا متوسطيًا غنيًا بزيت الزيتون لمدة سبع سنوات قد انخفض لديهم تطور تصلب الشرايين، كما تم قياسه بسمك الطبقتين الداخليتين للشريان السباتي (IMT-CC). وارتفاع الترسبات في الشريان السباتي، مقارنة بمن اتبعوا نظاماً غذائياً قليل الدهون.

بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد تناول زيت الزيتون بانتظام على تقليل نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، وزيادة مستويات الكوليسترول الحميد (HDL) الواقي للقلب، وتقليل ضغط الدم، وكلها قد تساعد في الوقاية من أمراض القلب.

وجدت دراسة أجريت عام 2021 والتي شملت بيانات عن 92978 أمريكيًا، أن أولئك الذين تناولوا أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا، انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 14٪ مقارنة بالأشخاص الذين لم يستهلكوا زيت الزيتون.

2 يحتوي على نسبة عالية من المركبات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة

إن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل استهلاك زيت الزيتون يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض هو أنه يتركز في مركبات تساعد على تقليل الالتهاب والحماية من تلف الخلايا.

حيث يحتوي زيت الزيتون على أكثر من 200 مركب نباتي، بما في ذلك الكاروتينات والستيرول والبوليفينول مثل هيدروكسيتيروسول (HT) وأسيتات هيدروكسيتيروسول (HT-ac)، والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية في الجسم.

تمنع هذه المركبات المسارات الالتهابية في الجسم وقد تساعد في تقليل علامات الالتهاب، مثل البروتين التفاعلي C (CRP) والإنترلوكين 6 (IL-6).

وجدت مراجعة أجريت عام 2015 لـ 30 دراسة شملت 3106 مشاركًا أن تناول مكملات زيت الزيتون بجرعات تتراوح من 1 ملليجرام إلى 50 ملليجرام يوميًا أدى إلى انخفاض كبير في بروتين CRP وIL-6 مقارنة بعلاجات التحكم.

نظرًا لأن زيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية جدًا من المواد المضادة للالتهابات، فقد يفيد المصابين بأمراض التهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي (RA). وجدت دراسة أجريت عام 2023 والتي شملت 365 شخصًا مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي أن ارتفاع استهلاك زيت الزيتون كان مرتبطًا بتأثير إيجابي كبير على نشاط مرض التهاب المفاصل الروماتويدي وانخفاض مستويات علامات الالتهابات مثل CRP.

3 قد يساعد في تقليل مخاطر الحالات الصحية الشائعة

إن تضمين المزيد من زيت الزيتون في نظامك الغذائي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض الشائعة، مثل مرض السكري من النوع 2، وقد يساعدك على العيش حياة أطول وأكثر صحة.

وجدت مراجعة أجريت عام 2017 أن الأشخاص في فئة تناول زيت الزيتون الأعلى لديهم خطر أقل بنسبة 16٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بالأشخاص في فئة تناول زيت الزيتون الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت المراجعة أن مكملات زيت الزيتون قد حسنت علامات السيطرة على نسبة السكر في الدم على المدى الطويل وسكر الدم الصائم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 مقارنة بمجموعات التحكم، مما يعني أن زيت الزيتون يمكن أن يكون فعالا للوقاية من مرض السكري من النوع 2 وتحسين النتائج الصحية لدى الأشخاص المصابين بداء السكري الحالي.

وبالمثل، وجدت مراجعة عام 2022 أن كل حصة إضافية تبلغ 25 جرامًا يوميًا من زيت الزيتون ارتبطت بانخفاض كبير بنسبة 22٪ في خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. ووجدت المراجعة أيضًا أن استهلاك زيت الزيتون يقلل من خطر الوفاة بجميع الأسباب

إلى جانب ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2022 والتي شملت بيانات عن 92383 أمريكيًا، أن المشاركين الذين تناولوا أكبر قدر من زيت الزيتون كان لديهم خطر أقل بنسبة 17٪ للوفيات المرتبطة بالسرطان، وانخفاض خطر الوفاة المرتبطة بأمراض التنكس العصبي بنسبة 29٪، وانخفاض خطر الوفاة المرتبطة بأمراض التنكس العصبي بنسبة 18٪. خطر الوفيات المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي.