إليكم قائمة بأسوأ وأفضل الزيوت للطهي

تشكل الزيوت جزءا أساسيا من أطعمتنا وذلك لاعتمادنا عليها خلال عملية الطهي، لكن لا تعتبر جميع الزيوت جيدة للطهي، لذلك نستعرض معكم في هذا المقال مجموعة من أفضل وأسوأ الزيوت للطهي.

ولمساعدة ربة المنزل على اختيار الزيت الأفضل للطهي، نقدم مجموعة من أفضل الزيوت التي يمكن الاختيار بينها، وأسوأ الزيوت التي يجب تجنبها، بحسب موقع تشيت شيت:

أفضل الزيوت للطهي

زيت الزيتون

زيت الزيتون أكثر زيوت الطهي شيوعًا، وفي نفس الوقت أحد أفضل زيوت الطهي لصحتك. ومع ذلك، لضمان حصولك على العناصر الغذائية الصحيحة، استخدم زيت الزيتون المسمى “البكر الممتاز”، وهو الزيت الطازج غير المكرر.

ويحتوي زيت الزيتون على مكونات مفيدة للقلب مثل الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والدهون غير المشبعة. ومع ذلك، نقطة احتراق الزيت منخفضة، مما يعني أن الحرارة المنخفضة والمتوسطة هي الأكثر أمانًا.

زيت جوز الهند

في عالم الصحة والعافية، يشبه زيت جوز الهند الذهب، وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات حول محتواه العالي من الدهون المشبعة، إلا أنها ليست بالسوء الذي يتهمها به البعض. وتظهر بعض الدراسات أنه في حين أن الدهون المشبعة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الصحة، فإن الدهون المشبعة الصحية – مثل زيت جوز الهند – قد لا تكون شيئًا سيئًا.

وبغض النظر عن ذلك، فإن زيت جوز الهند مليء بالفوائد الصحية، ويمكن أن يساعد الجسم على حرق المزيد من الدهون، وله خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للفطريات، ويمكن أن يعزز معدل الأيض، وينشط ويحسن الهضم. علاوة على ذلك، فنقطة احتراق الزيت عالية، مما يعني أنه زيت طهي ممتاز للحرارة العالية أو القلي.

زيت الأفوكادو

أفضل زيت طهي لصحتك، ومع فوائد صحية مماثلة لزيت الزيتون ونقطة احتراق مرتفعة مثل زيت جوز الهند، فإنه يتميز بأفضل ما في زيوت الطهي. وهو غني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية مثل حمض الأوليك، وزيت الأفوكادو يمكن أن يعزز صحة القلب ويقلل الكوليسترول ويساعد في امتصاص العناصر الغذائية المفيدة.

أسوأ الزيوت للطهي:

الزيت النباتي

على الرغم من أن الزيت النباتي يأتي من النباتات، إلا أنه ليس أفضل زيت طبخ لصحتك، وذلك لأن معظم الزيوت النباتية تتم معالجتها بإفراط. ونتيجة لذلك يفتقر الزيت النباتي إلى كل من النكهة والعناصر الغذائية المفيدة.

زيت الكانولا

مثل الزيت النباتي، يُصنع زيت الكانولا أيضًا من مكونات طبيعية، وعلى الرغم من احتوائه على أقل كمية من الدهون المشبعة – مقارنة بالزيوت الأخرى – إلا أنه من الصعب أيضًا العثور عليها في حالة غير معالجة. نتيجة لذلك، يفتقر إلى العناصر الغذائية والنكهة ويجب تجنبه. ومع ذلك، إذا كان بإمكانك العثور على زيت الكانولا المعصور على البارد، فإنه يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، والتي يمكن أن تفيد الصحة.

زيت عباد الشمس

زيت عباد الشمس ليس أسوأ زيت طبخ لصحتك، ومع ذلك، ولأنه غني بأحماض أوميغا 6 الدهنية، فهو ليس الأفضل أيضًا، حيث تؤدي الأحماض الدهنية أوميغا 6 إلى التهابات في الجسم، ونتيجة لذلك يمكن أن تضر بالصحة من بعض النواحي. وإذا كنت مضطرًا للطهي باستخدام زيت عباد الشمس، فتأكد من موازنته بالأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، لأنها مضادة للالتهابات.