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إليكم كيفية جعل الوجبات السريعة أقل ضرراً على الصحة

منذ ساعتين
البرغر من الوجبات السريعة

البرغر من الوجبات السريعة

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كشفت أخصائية التغذية الروسية، يلينا تيخوميروفا، عن الوجبات السريعة الأكثر أمانا على صحة الإنسان بالرغم من مساوئها العامة.

وقالت الخبيرة لموقع “زيفزدا” الروسي إنه “من الصعب اعتبار الوجبات السريعة مأكولات سليمة لصحة لإنسان وهذا يقرره الشخص نفسه بأن يتناول هذا النوع من المأكولات أم لا”.

وأشارت تيخوميروفا إلى أن هناك العديد من المأكولات التي تدخل ضمن نوع الوجبات السريعة وهي صحية نوعا ما وأبرزها السلطة الخضراء والتي تختلف بحسب ذوق الشخص.

وبحسب الخبيرة يمكن تقليل مخاطر هذه المأكولات من خلال استبدال البطاطا المقلية بشرائح الجزر أو التفاح التي تخفض من كمية السعرات الحرارية للوجبة، بالإضافة إلى اختيار سندويشات عادية لا تحتوي على صلصة أو مواد ضارة لجسم الإنسان.

واعتبرت تيخوميروفا أن صاحب الوجبة قادر على تعديل محتوياتها من خلال التخلي عن المشروبات الغازية واستبدالها بالقهوة ووكذلك تبديل البطاطا المقلية بشرائح من الجزر أو التفاح أو حتى السلطة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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