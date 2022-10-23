إليكم ما يفعله الأكل في وقت متأخر بصحّتنا

كشف باحثون عن الآلية الكامنة وراء ارتباط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بزيادة الوزن ومرض السكري. ووجدت الأبحاث ‏أنّ وقت الأكل المتأخر يعطّل إيقاعات الساعة البيولوجية التي تتحكم في توازن الطاقة داخل الجسم‎.‎

ولم تكن هذه الآلية مفهومة من قبل، رغم وجود ملاحظات على العلاقة بين تناول الطعام وزيادة الوزن ومرض السكري‎.‎

وبحسب الأبحاث التي أجريت في جامعة نورث وسترن بولاية إلينوي، النهار هو الوقت المثالي لتناول الطعام، عندما يكون تبديد ‏الجسم للطاقة كحرارة هو الأمثل‎.‎

ووفقاً لموقع “ساينس دايلي”، عندما يستهلك الجسم حمية غذائية عالية الكربوهيدرات والدهون وفي وقت متأخر من الليل فإن الساعة ‏البيولوجية تضطرب، فهي حساسة لتوقيت الأكل، ومن المفهوم أن البدانة ترتبط بالنوم لسبب يتعلق بحساسية الأنسجة الدهنية للوقت‎.‎

ويعتقد الباحثون دورة الكرياتين غير المجدية هي السبب وراء تخزين الطاقة داخل الأنسجة الكيميائية، ويقوم جزيء الكرياتين ‏بمساعدة الخلايا على إطلاق الطاقة، وعند اضطراب الساعة البيولوجية تصبح فاعليته غير مجدية‎.‎