الأحد 27 ربيع الأول 1444 ﻫ - 23 أكتوبر 2022 |
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إليكم ما يفعله الأكل في وقت متأخر بصحّتنا

منذ ساعة واحدة
الأكل في ساعة متأخرة بالليل- تعبيرية

الأكل في ساعة متأخرة بالليل- تعبيرية

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كشف باحثون عن الآلية الكامنة وراء ارتباط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بزيادة الوزن ومرض السكري. ووجدت الأبحاث ‏أنّ وقت الأكل المتأخر يعطّل إيقاعات الساعة البيولوجية التي تتحكم في توازن الطاقة داخل الجسم‎.‎

ولم تكن هذه الآلية مفهومة من قبل، رغم وجود ملاحظات على العلاقة بين تناول الطعام وزيادة الوزن ومرض السكري‎.‎

وبحسب الأبحاث التي أجريت في جامعة نورث وسترن بولاية إلينوي، النهار هو الوقت المثالي لتناول الطعام، عندما يكون تبديد ‏الجسم للطاقة كحرارة هو الأمثل‎.‎

ووفقاً لموقع “ساينس دايلي”، عندما يستهلك الجسم حمية غذائية عالية الكربوهيدرات والدهون وفي وقت متأخر من الليل فإن الساعة ‏البيولوجية تضطرب، فهي حساسة لتوقيت الأكل، ومن المفهوم أن البدانة ترتبط بالنوم لسبب يتعلق بحساسية الأنسجة الدهنية للوقت‎.‎

ويعتقد الباحثون دورة الكرياتين غير المجدية هي السبب وراء تخزين الطاقة داخل الأنسجة الكيميائية، ويقوم جزيء الكرياتين ‏بمساعدة الخلايا على إطلاق الطاقة، وعند اضطراب الساعة البيولوجية تصبح فاعليته غير مجدية‎.‎

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