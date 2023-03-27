إليكم مخاطر الإفراط في الزيتون

في حين أن الزيتون له العديد من الفوائد الصحية، فإن عملية المعالجة تؤدي إلى زيادة محتوى الصوديوم في هذه الثمار قبل طرحها في الأسواق.

وتحذر خبيرة التغذية تريستا بيست من أن “الإفراط في تناول الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى”.

وتضيف بيست: “تحتوي حصة الزيتون (حوالي 5-6 زيتون متوسط الحجم) على حوالي 230-250 مغم من الصوديوم. في حين توصي جمعية القلب الأميركية باستهلاك ما لا يزيد عن 2300 ملليغرام من الصوديوم يوميًا، مع حد مثالي لا يزيد عن 1500 ملليغرام يوميًا لمعظم البالغين.

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الزيتون إلى إضافة كمية كبيرة من الصوديوم بسرعة، خاصة إذا كان الشخص يستهلك أطعمة أخرى عالية الصوديوم “.

وتقول بيست إن “الزيتون يحتوي على نسبة عالية نسبيًا من السعرات الحرارية، لذا فإن استهلاك كميات كبيرة قد يساهم في زيادة الوزن. تحتوي حصة الزيتون على حوالي 35-50 سعرة حرارية، حسب حجم ونوع الزيتون”.

وتضيف دكتورة مارغويليس أن إضافة الزيتون إلى السلطة أو كجزء من طبق لذيذ يتضمن الدجاج أو السمك يعد مثاليًا، لكن يجب أن تؤخذ الكمية في الاعتبار إذا تم تناوله منفردًا كوجبة خفيفة، لتجنب تراكم السعرات الحرارية.”