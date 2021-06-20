إليكم مخاطر الـ”هوليود سمايل”

خلال السنوات الأخيرة أبدى الفنانين اهتماماً لأسنانهم وتأثر الكثير من متابعيهم بذلك. ولا يخفى على أحد الـ”هوليود سمايل” التي هوست الفنانين على مستوى العالم وصار على خطاهم الكثير من المواطنين لإظهار أسنانهم بشكل مميز وجذاب، بالإضافة إلى الأظافر التي ظهر فيها عدد من صور تجميلها مع مرور السنوات ولكن الأكثر انتشارا هو “الاكليريك” والذى يظهر الأظافر بشكل متناسق بالإضافة إلى الرموش الصناعية.

انطلقت الفتيات بشكل مفاجئ للبحث عن الـ”هوليود سمايل” أو تبييض الأسنان، بعدما وجدن نجمات هوليود ومن بعدهن النجمات العرب يتنافسن على الأسنان الأكثر بياضاً.

وأصبح الحصول على ابتسامة واثقة وأسنان بيضاء من أهم الأشياء التي تشغل بال الفتيات، لذلك فالكثير من السيدات والرجال أيضا يلجأون إلى طبيب الأسنان لتبييض الأسنان وتركيب “هوليود سمايل” والتي تحتوي على 3 مراحل.

المرحلة الأولى وهي تبييض الأسنان باستخدام الليزر أو الزوم، وإن جاء بنتيجة جيدة نغلف الأسنان، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة العدسات أو “القشور الخزفية” وهي نوعان ثابتة ومتحركة يمكن للفتاه خلعها في أي وقت، وتعطى شكلاً مميزاً للأسنان وتسمى بالعدسات لأنها طبقة رقيقة جداً لا يزيد سُمكها عن 0,5 من الملي وتركب باستخدام عدسات الأي ماكس، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة “التغطية الكاملة” باستخدام تقنية “الزيركونيان”، وتتوقف كل مرحلة على حالة أسنان الفتاه.

وأضاف “عادل” أن هناك العديد من المخاطر لـ”هوليود سمايل” فلها تأثير سلبى على اللثة حيث يمكن أن يصاب المعالج بالتهاب اللثة في الحالات التي يتم فيها تركيب القشرة التجميلة بشكل خاطئ على الأسنان، أو تشكيلها بحجم أكبر من حجم السن، مما يتسبب في جرحها والتهابها.

وأضاف، “ناهيك عن أضرارها على الجهاز الهضمي حيث قد تتعرض بعض أنواع القشرة التجميلية خاصة الرقيقة إلى التكسر أثناء تناول طعام صلب، مما يتسبب في دخولها مع الطعام إلى الجهاز الهضمي أو انزلاقها نحو الجهاز التنفسي متسببة بأضرار كبيرة في أي منهما.

وأشار طبيب الأسنان إلى أن هوليود سمايل يظن صاحبها أنها تحمى الأسنان من التسوس ويهمل فى تنظيفها إلا أنها على عكس ذلك فأطراف الأسنان تكون معرضة للتسوس وتسبب كوارث فيما بعد ويجب تنضيفها باستمرار.