إليكم مخاطر تناول الجبن بشكل يومي

يعد الجين من الأطعمة المفضلة للكثيرين، وخاصة في فصل الشتاء إلى أن الاستخدام المفرط لهذا المنتج قد يؤدي للإصابة بعدد من الأمراض.

وفي لقاء مع “سبوتنيك” تحدث خبير التغذية الروسي أندريه بوبروفسكي، عن الاستخدام المفرط للجبن وما قد ينتج عن ذلك بالإضافة للكمية اليومية المسموح بتناولها.

وأوضح بوبروفسكي، أن تناول الجبن بشكل مفرط قد يتسبب بالطفح الجلدي بالإضافة لتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وتشكل الحصى البولية.

مضيفا أن الجبن لا يعتبر منتجا للاستهلاك اليومي حيث يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية بالإضافة للدهون الضارة، بالإضافة لاحتواء الكثير من أنواع الجبن على الكثير من الملح.

وحول الكمية المسموح بتناولها بشكل يومي، نصح الخبير بتناول 100 إلى 150 غراما.

وحول فائدة الجبن وما يقدمه للجسم قال بوبروفسكي: ” يعتبر الجبن مصدرا هاما للكالسيوم وفيتامين ب، بالإضافة لاحتوائه على فيتامين ب12، المفيد للجسم في فصل الشتاء، حيث يساعد في الوقاية من الاكتئاب الذي يرتبط بقلة النوم وبخاصة البلدان التي تعاني من قلة الأيام المشمسة شتاء”.