إليكم هذه الأساليب لتفادي تجلطات الساقين

بمجرد الجلوس، فإن النشاط الكهربي بالعضلات يتباطأ، ومعدل حرق السعرات الحرارية يتراجع لـ سعرة واحدة كل دقيقة، هذه النسبة هي ثلث ما تحرقه أثناء المشي، معدل امتصاص الجلوكوز من الأنسولين يتناقص بنسبة 40 في المئة والذي ينتج عنه عدة أمراض.

في هذا المجال، تزيد فترات الجلوس الطويلة أثناء السفر، من مخاطر الإصابة بتجلطات دموية في الساقين، والتي تسبب التورم والألم وقد تقود إلى مضاعفات خطيرة في حال تحركت الجلطة عبر مجرى الدم.

ولكن طرق بسيطة قد تساعدك في تجنب مخاطر السفر لمسافات طويلة، حيث أن ارتداء جوارب ضاغطة يقلل من خطر الإصابة بجلطات الأوردة الدموية بنسبة 63 بالمئة.

كما يعتبر الاستمرار في تحريك أصابع القدم أثناء الرحلة، واحداً من الطرق التي تقلل من احتمالات الإصابة بجلطات الأوردة العميقة بنسبة 33 بالمئة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب المياه بشكل منتظم يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، ويقلل من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة بنسبة تصل إلى 47 في المئة.

وكشفت دراسة جديدة أن مستخلص لحاء الصنوبر يقلل من خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة، حيث يزيد من إنتاج أكسيد النيتريك الذي يساعد على استرخاء الشرايين، ويحسن من تدفق الدم.

وخلال السفر الطويل، ابق في حالة تأهب بحال حصلت معك أعراض كالتورم والاحمرار والشعور بدفء إحدى الساقين، ففي حال حصولها يجب استشارة الطبيب فوراً.